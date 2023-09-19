iPhone 15 Pro Max開箱實測 上手玩｜在 iPhone 15 系列正式推出前，記者已提前入手了 iPhone 15 Pro Max，立即對這新機進行了開箱實試，以探究它們的性能表現，在機身設計、USB C速度及拍攝質素等，全方位上手實試，解答果迷們應該選擇如何選擇。



機身設計和更好的材質

iPhone 15 Pro Max 最引人注目的特點之一就是它的機身材質。相比於以往的不銹鋼，它現在採用了更矜貴的鈦金屬。鈦金屬帶來了輕量化、更堅固以及更高的抗腐蝕性能。此外，新機的邊框設計更圓滑，不再有刮手的問題。鈦金屬原色機身的拉絲設計也比以前不銹鋼較難留下指紋，增加了外觀的精緻感。另外，iPhone 15 Pro Max 的重量比上一代輕了約19克，這使得手機在手中更輕巧，手感也更出色。

iPhone 15 Pro Max開箱實測（林勇 攝）

鈦金屬原色，相當吸引。（林勇 攝）

iPhone 15 Pro Max 鈦金屬原色開箱實測

不過對於網上早前有消息指藍色鈦金屬機身或會留下大量指紋的問題，因為記者手上並非藍色版本，而在Apple發布會現場亦不太發現有此問題，或許之後正式出機再詳細實試。

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5x 相機系統

iPhone 15 Pro Max 的相機系統經歷了顯著的升級。最令人矚目的是它的5倍120mm遠攝鏡頭（四重反射稜鏡相機模組），這使得遠距離拍攝更加清晰，尤其是在拍攝遠處的細節時。此外，它支持最多25倍數碼變焦，儘管這是數碼變焦，但拍攝出的照片質量仍算不錯，至少文字仍然可以看得出，這為旅行和工作提供了更大的彈性。

iPhone 15 Pro Max的相機鏡頭再度升級（林勇 攝）

除了遠攝鏡頭，iPhone 15 Pro Max 的相機系統還升級了其他方面。儘管廣角鏡頭的像素數量與上一代相同4800萬像素，但現在支持1.2倍（28mm）或1.5倍（35mm）的crop相拍攝2400萬像素相片，只需要在設定內開啟此功能，便可以點按原本1x拍攝鍵時，、隨時轉換24mm、28mm或35mm最常用的焦距拍攝。配合原本已有的14mm超廣角、marco微距及120mm遠攝鏡後，從而實現更多樣化的拍攝效果。

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iPhone 15 Pro Max拍攝實測

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此外，新增的「自動人像拍攝模式」讓拍攝人像變得更加簡單和實用，用家只需要一開相機拍攝，鏡頭一捕捉到人物時，下方就會出現「f」logo。此時只需要一按啟動，就會自動轉為人像拍攝相片，比以前要專登選擇人物模式，更方便。而且編輯相片時，可以隨時轉換焦點位置，包括人物或背景等，都可以隨時轉換景深效果，對於喜歡人物拍攝的用家的確是不錯的新功能（這編輯相片轉換焦點的功能，亦可在iPhone 14 Pro升級上iOS 17h後使用）。

USB-C 速度測試

iPhone 15 Pro Max 換上了USB Type C 插口，並採用了USB 3.2 Gen 2 格式，最高傳輸速度達到 10Gbps。這使得文件傳輸變得更加快速和便利。記者實際測試，由iPhone 傳輸18GB影片文件至MacBook上，先後利用原裝跟機的USB C線，以及對USB 3的線材比較傳輸速度，利用原裝跟機的USB 2線（最高480Mbps傳輸速度）需要8分30秒左右才完成傳輸，但利用USB 3線則只需要1分15秒左右，傳輸文件速度比以往的確快很多（Lightning與USB 2傳輸速度相同）。

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另外，還可以使用 USB-C 插口連接外部屏幕或使用轉換器連接 HDMI，記者就實試利用Thunderbolt線直接連接Apple Studio Display，可以以最高4K@60fps顯示，打機、或用睇戲、工作簡報都沒有問題，作這為擴展屏幕和輸出畫面提供了更多選擇。

更令人驚喜的是，可以將 iPhone 15 Pro Max 直接連接到 SSD ，拍攝 4K60fps 的 ProRes 影片時，可以將影片直接寫入 SSD，這省去了儲存空間的煩惱。

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充電速度如何？

雖然 iPhone 15 Pro Max 都支援 USB-C 充電，但充電速度並未有顯著提高。使用原裝 USB-C 線充電時，從 20% 充至 80% 大約需要 40多分鐘。儘管使用 USB 3 的線材可以提高傳輸速度，但充電速度仍然沒有變快。此外，iPhone 15 Pro Max 可以以最高 4.5W 功率為其他裝置充電，最方便的當然是可以為新版AirPods Pro 2充電，而且亦可以為其他USB C的手機或其他裝置充電，只要是手機電量比對方裝置為高，便可以直接充電。不過iPhone 15 Pro Max的電量只有大約4422mAh，不算非常高，於緊急情況下的充電是非常實用的。

A17 Pro 晶片

iPhone 15 Pro Max 配備了全新的 A17 Pro 晶片，這是首款使用 3nm 製程的晶片。它的 CPU 性能比上一代提高了 10%，GPU 核心數由 5 核增加到 6 核，性能提高了 20%。此外，神經引擎的速度提高了一倍，內存從上一代的 6GB 升級到 8GB。

記者在 Geekbench 6 跑分測試中，CPU 單核心和多核心分別獲得了約 2700 分和約 7000 分，比上一代 A16 Bionic 高約 10%。GPU Metal 跑分達到了 27000 分，比 A16 Bionic 的約 22000 分高約 20%。

拍得住高階遊戲機的遊戲性能

A17 Pro 晶片的一大優勢在於硬件圖形加速性能的提升，支援光線追蹤等圖像渲染功能，使遊戲畫面更加逼真。在試玩了對硬件要求頗高的遊戲《Resident Evil Village》後，更發現遊戲的畫質和流暢度都非常出色，全程30fps流暢地進行遊戲都沒有問題，影像甚至可以與高端遊戲機和電競級電腦相媲美。

此外，官方在發布會中還宣布將移植小島秀夫的《Death Stranding》和Ubisoft的《刺客教條》等大型遊戲至 iPhone，這對於手機遊戲的未來前景充滿了潛力。

Action Button

iPhone 15 Pro Max 和 iPhone 15 放棄了第一代靜音鍵，取而代之的是全新設計的 "Action Button"。這個按鈕可以在設置內進行自定義，可以用於靜音模式、專注模式、相機模式、電筒、錄音、放大鏡等功能。這使得單手操作更加方便，不再需要在屏幕上找相應的按鈕，提高了使用效率，而記者就覺得最方便當然是設定為「拍片」或「人像模式」，不單可以直接呼出拍攝介面，更可以當快門鍵使用。

總結，iPhone 15 Pro Max 是一款充滿創新和實用功能的旗艦手機，無論是外觀設計、相機性能、遊戲性能還是充電功能，都有顯著的提升。還有有更快速既USB 3插口、更強既A17 Pro晶片，亦可以接駁著SSD硬盤直錄ProRes影片，如果對拍攝、打機有要求的話，iPhone 15 Pro Max當然是必然之選。不過如果是iPhone 14或14 Pro的用家，其性能升級幅度又未算非常大，而且如「人像模式焦點轉換」等不少功能，都可以透過升級iOS 17後使用。加上對應A17 Pro晶片的3A遊戲大作，最快都要年尾才相繼在iPhone上推出，為了打機的iPhone 14／14 Pro的用家，或許可以等多一年後才考慮出手都未遲。



iPhone 14／14 Pro系列 vs iPhone 15／15 Pro系列規格對比

