iPhone 15 開箱實測 上手玩｜在 iPhone 15 系列正式推出前，記者已提前入手了 iPhone 15 新機，粉紅色新機的確非常搶眼，究竟新機值不值得入手？記者立即對這新機進行了開箱實試，分享大家應如何選擇。



最新iPhone 15換上了6款新顏色機身，當中最矚目的當然就是「粉紅色」機身，雖然以前都曾經推出過粉紅iPhone 13，但顏色偏淡，更似「肉」色。而今次iPhone 15的粉紅，更偏向少女粉色，看起上來更加迷人。另外，由以往強化玻璃的鏡面設計機背，改為磨砂機背，更有Pro機的感覺外，亦更襯這粉紅色的機身。少女們看到實機，都覺得非常漂亮吸引。

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粉紅色 iPhone 15（林勇 攝）

粉紅色iPhone 15 開箱

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iPhone 13（左）雖然都曾經推出過粉紅色機身，但都不及iPhone 15（右）的磨砂粉紅漂亮。（林勇 攝）

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14 Pro功能移植

基本上今代iPhone 15將上代iPhone 14 Pro既大部份規格搬入新機，例如換上A16 Bionic晶片、4800萬像素鏡頭，還有更亮麗的Super Retina XDR屏幕（最高達2000nits）及頗為實用的動態島等。

iPhone 15 粉紅色機身細節👇

記者就先利用Geekbench 6來跑分實試iPhone 15的A16 Bionic性能，基本上與上年的iPhone 14 Pro差不多，CPU單核心大約取得2400分，而多核心則接近5900分；GPU方面則取得約22000分，已比起不少高中階手機分數更高。新機內存保持6GB，一般日常生活，打開多個不同app同時多工使用都沒有問題。性能上雖然稍有不及最新的A17 Pro ( iPhone 15 Pro系列)，但始終是上年旗艦晶片，性能仍然有一定保證。

iPhone 15換上動態島屏幕，更多資訊於屏幕上方顯示。

iPhone 15 GPU跑分

實用的USB-C

iPhone 15與15 Pro同樣換上USB-C插口，雖然就只得USB 2.0既資料傳輸速度（480Mbps），利用跟機原裝USB-C線實試傳送18GB影片文件至MacBook時，大約需時8分半，速度不過不失。充電速度就同iPhone 15 Pro Max差不多，由20充至-80% 大概只需44分鐘，同上代充電速度差不多。

iPhone 15 同樣可輸出電力為其他裝置充電，如新版AirPods Pro 2。

另外，iPhone 15的USB C同樣都可以對應DisplayPort輸出，與iPhone 15 Pro Max實試時，一樣利用USB 3線直駁Apple Studio Display時都完全沒有問題。而且同樣對應不同的USB C Adaptor連接SD card等不同裝置沒有問題。擴充性與同iPhone 15 Pro一樣，值得一讚。

拍攝升級

相機方面，雖然iPhone 15並沒有3倍或5倍焦距鏡頭，但主鏡頭由1200萬像素提升至跟iPhone 15 Pro同樣4800萬像素鏡頭，當然可以拍攝出更仔細的照片。加上利用crop相技術，可以拍攝出2400萬像素2倍變焦的相片，實試下2x的相片質素相當不錯，令iPhone 15成功都配備了多一支2x遠攝鏡頭。

iPhone 15 試拍相片👇

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與iPhone 15 Pro同樣配備「自動人像模式」，拍攝相片時可以自動感應人物於鏡頭前時，畫面就在左下方出現「f」字樣，只需要點按啟動便可以拍攝「人像相片」。當然後製隨時轉換焦點功能，亦都可以在iPhone 15上使用。

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粉紅免iPhone 15 相信是今代最多女孩子喜歡的新色。

不少人就說，倒不如買上代iPhone 14 Pro還好像更抵用，因為功能差不多，卻有ProMotion 120Hz屏幕顯示功能以及3x光學對焦鏡頭？其實，iPhone 15雖然性能上同上代14 Pro都幾接近，無論晶片性能、甚至影相效果都同上代14 Pro相若，但拍攝新加入「自動人像」及「2400萬像素 2x模式」，加上換上更colorful、靚仔機身設計，以及更實用的USB-C接口，就已經比iPhone 14 Pro更為吸引。而且最平六千多元就可以入手，比起減價後的iPhone 14 Probudget有限的用家值得考慮。



iPhone 15 規格上雖然與上代14 Pro接近，但加入不少獨有元素，吸引力大增。（林勇 攝）

iPhone 14／14 Pro系列 vs iPhone 15／15 Pro系列規格及售價對比

