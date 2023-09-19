iPhone 15 Pro Max 炒價｜Apple iPhone 15 系列於上星期開訂，一如所料其中的 Pro Max 型號火速被搶購一空，本身已經建立了一定的炒賣氛圍，但近日不斷傳出「利好」消息，令市場對 iPhone 15 Pro Max 的炒價越加期待！



iPhone 15 Pro Max 到貨比例為近年最低？

iPhone 15 系列各型號的實機在近日已經正式運抵不同渠道入庫、預備 9 月 22 日當天正式上市，然而據中國內地的手機零售商表示，今年 iPhone 15、15 Plus、15 Pro的到貨量都較為充裕，但就只有iPhone 15 Pro Max到貨比例非常少，「可以說是近幾年最低」，佔比大概只有約全部型號的 10%，已經可以預料到供不應求的情況。

導致 iPhone 15 Pro Max 到貨比例較少的背後原因有不少，除了早前傳出的 Sony 感光元件未能如期交貨、令 iPhone 15 Pro Max 的量產進度延遲，用戶在各渠道全力搶購 iPhone 15 Pro Max 型號亦間接分薄了全個市場各部份可以得到的 iPhone 15 Pro Max 貨源。

另有一說指出今代 Pro 機所用的金屬邊框直接影響出廠良率，同樣影響出貨量（圖 Apple）

目前 iPhone 15 Pro Max 要回復到正常的產能，預料最快都要到 11 月，而這段時間一般認為 iPhone 15 Pro Max 的回收價會大幅炒起，至於每部溢價如何，就要等 9 月 22 日當日揭盅了。