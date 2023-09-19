iPhone 15 出機前三思！外媒爆iPhone 16五大特色｜iPhone 15 ／ iPhone 15 Pro 系列手機星期五（9/22日）開始發售。不少人認為今年除了iPhone 15 Pro Max 規格有點意思，其他款都平平無奇、無甚改良；如果你也想法也一樣，外國媒體近日又給你多個理由忍手不買iPhone 15：iPhone 16 將會有五大特色，值得你等待！



iPhone 16 新情報01｜發布和銷售時間

據外媒《TechRadar》報導，iPhone 16 預計於2024年9月秋季發布會登場，發布後1至2週內星期內開售。分析師按照蘋果過去開event習慣預測，發佈會正式日期有機會在9月的3日、4日又或是10日、11日，但確切日期要等2024年8月才能確定。

iPhone 16 新情報01｜發布和銷售時間

新情報02｜價格再攀升

iPhone 15系列中最便宜的機型起價為799美元，而最昂貴的iPhone 15 Pro Max則為1,199美元起。分析師預期 iPhone 16 系列的價格可能會進一步採取兩極化策略，入門級iPhone 16 或比15代更便宜。然而iPhone 16 Pro 又再提升製程質素，iPhone 16 Pro / 16 Pro Max 價格將進一步上升。

iPhone 16 新情報02｜價格再攀升

新情報02｜首款Ultra品牌iPhone

蘋果可能會在明年推出首款Ultra品牌的iPhone。最初有傳聞稱iPhone 15 Ultra將在今年代替iPhone 15 Pro Max，但這並未實現，因此明年推出的可能性更高。彭博社的資深記者Mark Gurman曾表示，蘋果希望在iPhone 16系列中推出一款Ultra機型，該機型將具備最優秀的功能。

iPhone 16 新情報 02｜首款Ultra品牌iPhone

新情報03｜硬體升級、超長焦潛望鏡頭

隨著頂規版Ultra款的推出，分析師們推測相機功能也將經歷重大升級。iPhone 16有望搭載蘋果首款超長焦潛望鏡頭，以大幅提升光學變焦功能，並採用48MP堆疊式超大主攝像頭傳感器。此外，iPhone 16也可能出現垂直排列的攝像頭，這是自iPhone 12以來未曾出現的設計。

iPhone 16 新情報03｜硬體升級、超長焦潛望鏡頭

新情報04｜更大的螢幕

分析師Ross Young首先聲稱，iPhone 16 Pro將配備更大的螢幕，同時也有消息指出，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Ultra將升級螢幕，分別擁有6.3吋和6.9吋的尺寸，比iPhone 15系列的6.1吋和6.7吋更大。

iPhone 16 新情報04｜更大的螢幕

新情報05｜價格再攀升

iPhone 15系列中最便宜的機型起價為799美元，而最昂貴的iPhone 15 Pro Max則為1,199美元起。分析師預期 iPhone 16 系列的價格可能會進一步採取兩極化策略，入門級iPhone 16 或比15代更便宜。然而iPhone 16 Pro 又再提升製程質素，iPhone 16 Pro / 16 Pro Max 價格將進一步上升。