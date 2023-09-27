Disney+ 加價｜在幾年疫情之間，影視串流平台的訂閱數字急升，但當全世界開始復常，各大串流平台就開始向用戶的荷包打新主意，繼 Netflix 大量限制多人共用帳戶，另一主流的串流平台 Disney+ 亦公布了香港區的價格將會進行調整，其實就是變相加價。



Disney+ 收費新方案、變相加價 23％？

為了讓長期虧損的影視串流業務回復黑字，Disney+ 早前已經在美國公布了加價計劃，而在今日稍早，Disney+ 方面又突然宣布將會在香港地區推行類似的決定。

想用舊價訂閱 Disney+？11月1日前就要行動了（圖 Disney+）

在 Disney+ 的官方消息中，當然就未有提及「加價」二字，而是表示會在香港推出「全新訂閱類別與價格」，不過細看新的收費方案，就會明白是次的調整目標就是要向用戶收取更多的費用。

新的 Disney+ 訂閱方案將會由 11 月 1 日起正式投入運作（舊用戶則可以延遲一個月、於2023年12月6日或之後的下一個計費期支付新價格）。Disney+ 新的收費方案將會劃分為「標準」以及「高級」兩個類別，標準用戶付出的月費與舊方案一樣，但在使用上就會面臨 3 大降級，分別為：

－畫質最多只支援 1080p

－音質最多只支援 5.1 聲道輸出

－同時觀看裝置數量減至 2 部

而如果想保留現有的音質、畫質，用戶就需要訂閱「高級」方案，其內容其實與目前的方案沒有分別，但月費就上調至＄90，一年付費的話年費為＄918，可節省＄162。

Disney+ 新、舊收費方案一圖對比

想知道 Disney+ 新、舊方案的收費／內容分別，可以參考以下的圖表👇👇👇