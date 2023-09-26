華為 MatePad 13.2” 平板｜華為在 9 月 25 日晚舉行了新品發布會，除了為 Mate 60 系列帶來最頂級的 Mate 60 RS 以及宣布劉德華擔任代言人之外，還有一件重磅新品 － 大屏平板 MatePad 13.2” 發表。



此平板除了屏幕尺寸為業界首屈一指，論功能上都比目前專業平板界皇者 iPad Pro 有過之而無不及，以下就為各位整理了 MatePad 13.2” 的 5 大「遙遙領先」賣點。

市場最輕薄大芒旗艦平板

MatePad 13.2” 在產品定位上與 Apple iPad Pro 12.9” 以及 Samsung Galaxy Tab S9 Ultra，然而在屏幕尺寸位於兩個對手之間的同時，華為 MatePad 13.2” 的機身就纖薄至 5.5mm，同時只淨重 580g，是同級機種中流動性最高的一部。

柔性 OLED 屏幕

華為 MatePad 13.2" 採用了柔性 OLED

在這個級別的平板，屏幕必須要有相當的質素方可吸引用戶，而華為 MatePad 13.2" 就採用了柔性 OLED，解像度達 2880x1920，在高清以外，顯示色準為ΔE < 1、且支援 P3 廣色域，而且更新率達 144Hz，的確份屬頂級水平。

88W 快充

華為就為 MatePad 13.2" 加入了 88W 的有線快充

為了應付平板電腦的大屏幕供電，一般內置更大電池，然而充電速度卻未必間間廠都可以加強，令平板的充電時間往往非常長；但華為就為 MatePad 13.2" 加入了 88W 的有線快充，據官方所講，65 分鐘就可以充滿內裡的 10100mAh 電池。

星閃技術

目前流動產品主流仍然以藍牙為檔案傳輸的統一標準，然而華為近年就積極與一眾國產廠商力推另一新技術 － 「星閃 NearLink」，簡單而言就是一種更快、時延更低、頻寬更寬的直連傳輸方式，早前在 Mate 60 系列手機中已經率先搭載，而 MatePad 13.2" 就是業界首部加入此技術的平板。

M-Pencil 第三代亦是業界首款可以支援 10000 級以上壓感的手寫觸控筆

除了用於檔案傳輸以外，MatePad 13.2" 專用的 M-Pencil 第三代就是利用此技術進行連接，此 M-Pencil 亦是業界首款可以支援 10000 級以上壓感的手寫觸控筆（Apple Pencil 與 Samsung S Pen 都只有 4096 級）。

價格吸引

華為 MatePad 13.2" 以 ¥5199 人民幣起

在定價方面，華為 MatePad 13.2" 以 ¥5199 人民幣起（換算為＄5560 港幣左右）發售，在平價平板林立的現今市場，自然是貴價機種，然而對比其同定位的競爭對手 － iPad Pro 12.9"（港幣＄8,899 起） 以及 Samsung Galaxy S9 Ultra（港幣＄11,588 起），MatePad 13.2" 即使再加價個 10％ 依然算非常超值。