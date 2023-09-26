華為MatePad13.2發布｜5方面領先iPad Pro、支援星閃技術M-Pencil
華為 MatePad 13.2” 平板｜華為在 9 月 25 日晚舉行了新品發布會，除了為 Mate 60 系列帶來最頂級的 Mate 60 RS 以及宣布劉德華擔任代言人之外，還有一件重磅新品 － 大屏平板 MatePad 13.2” 發表。
此平板除了屏幕尺寸為業界首屈一指，論功能上都比目前專業平板界皇者 iPad Pro 有過之而無不及，以下就為各位整理了 MatePad 13.2” 的 5 大「遙遙領先」賣點。
市場最輕薄大芒旗艦平板
MatePad 13.2” 在產品定位上與 Apple iPad Pro 12.9” 以及 Samsung Galaxy Tab S9 Ultra，然而在屏幕尺寸位於兩個對手之間的同時，華為 MatePad 13.2” 的機身就纖薄至 5.5mm，同時只淨重 580g，是同級機種中流動性最高的一部。
柔性 OLED 屏幕
在這個級別的平板，屏幕必須要有相當的質素方可吸引用戶，而華為 MatePad 13.2" 就採用了柔性 OLED，解像度達 2880x1920，在高清以外，顯示色準為ΔE < 1、且支援 P3 廣色域，而且更新率達 144Hz，的確份屬頂級水平。
88W 快充
為了應付平板電腦的大屏幕供電，一般內置更大電池，然而充電速度卻未必間間廠都可以加強，令平板的充電時間往往非常長；但華為就為 MatePad 13.2" 加入了 88W 的有線快充，據官方所講，65 分鐘就可以充滿內裡的 10100mAh 電池。
星閃技術
目前流動產品主流仍然以藍牙為檔案傳輸的統一標準，然而華為近年就積極與一眾國產廠商力推另一新技術 － 「星閃 NearLink」，簡單而言就是一種更快、時延更低、頻寬更寬的直連傳輸方式，早前在 Mate 60 系列手機中已經率先搭載，而 MatePad 13.2" 就是業界首部加入此技術的平板。
除了用於檔案傳輸以外，MatePad 13.2" 專用的 M-Pencil 第三代就是利用此技術進行連接，此 M-Pencil 亦是業界首款可以支援 10000 級以上壓感的手寫觸控筆（Apple Pencil 與 Samsung S Pen 都只有 4096 級）。
價格吸引
在定價方面，華為 MatePad 13.2" 以 ¥5199 人民幣起（換算為＄5560 港幣左右）發售，在平價平板林立的現今市場，自然是貴價機種，然而對比其同定位的競爭對手 － iPad Pro 12.9"（港幣＄8,899 起） 以及 Samsung Galaxy S9 Ultra（港幣＄11,588 起），MatePad 13.2" 即使再加價個 10％ 依然算非常超值。