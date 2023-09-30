iPhone 15 Pro過熱原因剖析：不關A17的事、2大原因致溫度急升？
撰文：蔡浩騰
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iPhone 15 過熱｜iPhone 15 系列發售兩星期，其中最受歡迎的 Pro 系列雖然至今仍然是一機難求，然而近日卻爆出過熱問題，令不少用戶轉為觀望狀態。而究竟是甚麼導致 iPhone 15 Pro、Pro Max 機身產生比以往各代都嚴重的熱量？目前未有確實的官方解釋，但市場上就已經有不同的專家剖析箇中原因。
郭明錤：iPhone 15 Pro 過熱與 A17 Pro 無關
今代 iPhone 15 Pro 系列機種首次採用由台積電代工、3nm 製程的 A17 Pro 處理晶片，在聽到過熱問題時，不少人自然會聯想到可能是這枚新型處理器之缺陷導致。不過一向消息靈通的分析師郭明錤就罕有地為台積電護航，表明他的調查指出 iPhone 15 Pro系列的過熱問題，與台積電的 3nm 製程無關。
郭明錤提到 iPhone 15 Pro 系列之所以出現過熱問題，很可能是為了讓重量更輕，故對散熱系統設計作出妥協，像是散熱面積較小、採用鈦合金影響散熱效果等。他又提到，Apple 將會透過更新軟體修正此問題，但除非調降處理器效能，否則改善效果可能有限。
亞洲版更熱、內部設計成眾矢之的？
究竟是甚麼設計問題會導致 iPhone 15 Pro 的機身過熱？近日國內不少用戶都遭遇同一問題並發起研究，發現同樣的問題在美國版本的 iPhone 15 Pro 似乎較為輕微，故就從美版以及亞洲版的差異方向著手，查出原因可能出於底板設計之上。
從拆解圖片中所見，美版 iPhone 15 Pro 因為只提供 eSIM 版本，故底板上不需要遷就 SIM 卡槽，可以將處理器與硬碟位置拉遠。
但在亞洲發售的版本，絕大多數都仍保留 SIM 卡槽，令 Apple 將處理器與硬碟這兩個最常見的熱源放到一起，導致熱量集中且難以流散，有可能就是今次 iPhone 15 Pro 系列機身發熱的真正原兇。