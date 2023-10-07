小犬／熱帶氣旋小犬｜天文台在周五旁晚起掛三號風球，預料受「小犬」外圍雨帶影響，周六至下周一，將會帶來不穩定天氣，有狂風驟雨。至於大部分人關心，會不會掛 8 號風球，天文台表示需視乎「小犬」的強度、移動速度，以及與香港的距離再作評估。想第一時間了解「小犬」的颱風路徑，就要裝定以下 3 個天氣App。



「我的天文台」首選天氣App

最直接了解香港的天文情況，以及風暴訊號，當然「我的天文台」是首選 App。用戶可從熱帶氣旋的即時位置及預測路徑，清楚了解颱風去向。亦可自定顯示的天氣圖層，例如加入雨量預報、潮汐資料等。最重要的是，當天文台發出或取消颱風警告時，只要打開 App 的通知允許，就能在第一時間收到通知，隨時掌握「小犬」最新變化。

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「Windy」氣象圖預測「小犬」路徑

「小犬」會否升級到 8 號風球，仍要視乎強度、移動速度，以及與香港的距離再作評估。而「Windy」涵蓋全球各地逾 2 萬個氣象站的氣象數據，可以高精度、高頻次地更新颱風位置。在Windy App上，用戶可以清楚看到颱風的實時位置，颱風範圍以不同顏色標示一目瞭然。因此使用「Windy」時，只要調整底部的時間軸，就能看到「小犬」的預測路徑，以及什麼時候最接近香港。

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「AccuWeather」熱帶氣旋路徑預測

「AccuWeather」擁有先進的預報模型，可以高頻次地更新颱風位置，亦能透過 Forecast Eye Path，對來自2500萬個天氣預報的數據，進行分析比較，掌握地區附近的颱風情況，包括最大持續風速﹑最大陣風風速﹑熱帶氣旋路徑預測等等。同時可以透過 RealVue，從太空中看地球的真實視圖，了解雲層變化，可查看即時熱帶氣旋的影響範圍。

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資料來源：天文台