WhatsApp 騙案層出不窮，稍一不慎就有機會被盜取 WhatsApp 帳號，從而被利用來詐騙。Meta 官方更在「We Think Digital Hong Kong」專頁分享，用家應如何避免撳入可疑連結。



撳入可以連結風險

其中一個常見的陷阱，就是黑客會製作一些偽裝成 WhatsApp Web版、官方訊息、保安通知等的網站，放在 Google 搜尋或隨機發送給用戶。當用家不小心點擊後，有機會被傳送去模仿度極高的釣魚網站，引導用戶輸入個人資料，甚至令手機或電腦中毒。黑客盜取到 WhatsApp 登入資料後，就會用來詐騙聯絡人。

WhatsApp騙案又有新招！網民誤撳假官方訊息 即被盜用問親友借錢

（圖片來源：Facebook@We Think Digital Hong Kong）

4方法防止中伏

當收到可疑連結時，Meta 分享 4 個方法避免撳入可疑連結。首先要仔細查閱訊息和網站內容，檢查域名和網站名稱有沒有亂碼或可疑字元，如串錯字、增減了字數等。而在 Google 搜索「WhatsApp 網頁版」時，也要確認「WhatsApp.com」，不要盡信贊助置頂的網站。

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如收到任何人傳送的可疑連結，建議直接致電確認情況，特別是聯絡人發送的奇怪內容。最後，用家切忌隨意輸入和向任何人分享帳戶、個人資料，包括WhatsApp SMS Code。WhatsApp 本身都有自動識別可疑連結功能，如在 WhatsApp 收到可疑連結，同時彈出警告提示，用戶就要更謹慎。

資料來源：Facebook@We Think Digital Hong Kong