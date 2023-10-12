Carousell 平台網上買賣非常方便，除了各式各類的產品都能找到外，另一個出名的就是能在平台上遇到千奇百怪的用家。連登近日亦有兩個熱門討論內容，分享在 Carousell 上遇到的奇怪買家，甚至有網民直指： 「Carousell根本白卡平台」。



家裏如果要買新傢俬或搬屋，要清理舊傢俬也相當麻煩，因此有不少人會在網上交易平台免費送出，買家能免費得到其適用的傢俬之外，賣家也無需為扔傢俬煩惱，又能減少浪費，完全是雙贏的做法。

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可是連登就有網民在 Carousell 上免費送茶几時，竟有買家要求送去其住所，而且運輸費用由買賣雙方平分。雖然沒有明文規定，但網上交易如免費送出的話，大多是買家盡量遷就交易時間、地點，如要 Call 車運送，都應由買家自付。

而該名買家，就是「幫你清理不要的垃圾」為由，認為不收錢只需網民支付一半車資屬合理，最後網民不從，該買家更叫他看精神科醫生，令網民非常無奈。

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這個 Post 在截稿前已有 4000 多個正評，更有網民不解：「點解 Carousell 可以有咁多乞兒」。另外也有網民分享，在 Carousell 以 $2,300 賣 DJI 航拍機，竟有買家直接開價 $300，網民難忍被大幅壓價，在 8 號風球仍約交收，然後「放飛機」。買家出來後發現被放飛機，於是在平台上大罵，更直指要報警處理。雖然在 8 號風球「放飛機」有點兒那個，但有在 Carousell 賣過東西都應該能理解這些買家令人無奈的地方。

資料來源：LIHKG(1)、LIHKG(2)