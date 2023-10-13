iPhone 近期經常被討論過熱問題，香港女歌手譚嘉儀昨日亦面對差不多的問題，更令使用中的 iPhone 13 Pro 效能變慢，甚至開不到 App，也關不了機，因此在 Facebook 上求救。而令網民關注的地方，是譚嘉儀為了幫 iPhone 13 Pro 降溫竟使用這東西。



網民錯重點恥笑

譚嘉儀在 Facebook 分享，iPhone 13 Pro 關鎖後發現不能操作，滑動螢幕「好似漫遊一樣」，明顯出現卡頓情況。同時，不能刪除和打開 App，連關機都做不到，手機更出現過熱問題。為了幫 iPhone 降溫，譚嘉儀竟把雪藏腸仔放在手機下，拍照後 post 上網求救。網民把重點放在腸仔上，笑稱：「第一步，先食咗包腸仔先；第二步，買過一部電話」。

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其中，有一名熱心網民教路，使用 iPhone 強制關機方法：

1）按下調高音量按鈕後迅速放開。

2）按下調低音量按鈕後迅速放開。

3）按住側邊按鈕，直到看到 Apple 標誌為止。



譚嘉儀參考該方法後成功重新開機，並在 Facebook 感謝該網民的教學。而 Apple 官網分享如使用這方法後，無法開機的話，可先為手機充電一小時再嘗試，如仍無法開機，則要聯絡 Apple 支援。

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會出現以上問題，估計是 iPhone 的可用儲存空間不足所導致，手機操作就儲出現卡頓和當機情況。建議可以把多餘的 App、照片、影片、瀏覽記錄和網站資料刪除，以釋放更多儲存空間。

資料來源：Facebook@譚嘉儀 Kayee Tam

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