Netflix《海賊王》真人版好評如潮，似乎打破了動漫真人版必定中伏的魔咒，亦令觀眾、Fans 對真人版重拾信心。Netflix 近日亦宣佈，早在 2020 年宣佈真人版消息的《幽遊白書》，終於都有上架日期。這套人氣極高的作品，在 Netflix 加持下真人版的質素又會如何呢？



媲美《海賊王》的製作

Netflix 宣布《幽遊白書》真人版，將在 12 月 14 日的全球上架，官方透露作品共歷時 5 年製作。在《海賊王》真人版的成功面前，Fans 難免會拿來比較。Netflix 就大派定心丸，指《幽遊白書》真人版將仿造《海賊王》製作模式和規格，由日本和美國團隊合作打造，將以最高品質與高度還原原著內容。

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動漫真人版其中一個最易崩壞的地方，就是 CG 特效太假，或格格不入而傷到 Fans 眼睛。Netflix 今次聘請了 Scanline VFX 特效公司，透過最先進的視覺特效技術製作。Scanline VFX 亦為《水行俠》、《Joker》、《哥斯拉與金剛：帝國崛起》等 Hollywood 電影作特效製作，可見在特技上也值得期待一下。

＠NetflixJP 圖片

下一個新田真劍佑？

《海賊王》真人版另一個成功的地方，就是選角連 Fans 都大讚出色，新田真劍佑出演的親生仔「卓洛」更被認為是神還原。至於《幽遊白書》的選角，則用回全日本演員，浦飯幽助（北村匠海 演）；蔵馬（志尊淳 演）；飛影（本郷奏多 演）；桑原和真（上杉柊平 演）。

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當中，以真人版常客本鄉奏多飾演的「飛影」在海報中比較神似，而上杉柊平與外型粗獷的「桑原」就總有種格格不入的感覺，「衰在太靚仔」，失去了原作的大叔中學生味。

網民：這才是心目中的真人版選角

另外，《海賊王》真人版在製作時，也被 Fans 質疑成果，當時尾田榮一郎就公開表示會親自監督製出，甚至強調只要他有任何不滿意的地方，就會延後播映。可是，冨樫義博近年的腰痛問題、沉迷打機，連《全職獵人》的連載也難以維持，不禁令人擔憂真人版的改篇情況，會否與原著或冨樫的想法大相逕庭。