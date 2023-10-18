梵高x比卡超卡炒至天價｜《Pokemon》系列商品相當受各地 Fans 歡迎，集玩式卡牌就是其中的表表者，其中稀少的款式更會成為炒家的頭號目標。日前《Pokemon x 梵高》特展送出的卡牌就引起牽然大波。



9月28日，荷蘭阿姆斯特丹的梵高博物館開設了《Pokemon x 梵高》特展，展出了一系列以梵高的藝術風格重新詮釋的 Pokemon 畫像，當中有不少各位 Fans 耳熟能詳的 Pokemon。

除了有畫作之外，博物館更有聯乘商品在同場販售，理所當然地被搶購一空，而且開售當日更引起相當大的混亂。今次展覽的其中一個焦點是《戴氈帽的皮卡超》，是一幅參照梵高《戴氈帽的自畫像》所畫的畫作。

《戴氈帽的皮卡超》Pokemon 卡（圖 Pokemon）

原定由開展至 1 月 7 日，所有參觀該展覽的遊客都可以獲得一張期間限定的《戴氈帽的皮卡超》Pokemon 卡作為紀念，然而日前卻傳出館方決定停止派發，而在回應詢問時，館方表示停派卡牌的安排是出於對「遊客和工作人員的安全」的考慮。

最近，一小部份人創造了一種不受歡迎的情況，迫使我們做出了將《戴氈帽的皮卡超》卡片從博物館中撤下的艱難決定。這樣，遊客將能夠以安全和愉快的方式體驗這個特別的寶可夢畫作系列和博物館的其他部分。

《戴氈帽的皮卡超》被炒至＄2500 以上

博物館方面提到的「一小部份人」，其實即是一眾黃牛炒家。由於取得途徑只得一個，《戴氈帽的皮卡超》這張限定卡牌在推出後極速形成炒風，在香港二手買賣平台都有人轉售，表明由荷蘭空運到港，索價高達＄2500。

《戴氈帽的皮卡超》這張限定卡牌在推出後極速形成炒風，在香港二手買賣平台都有人轉售

有鑑於《戴氈帽的皮卡超》雖然為非賣品，然而極高的轉售價值可能會讓遊客及博物館職員在離開時遭到搶劫等安全風險，博物館方面停派卡牌的決定亦十分合理。

Pokemon 官方方面指出該卡牌將會在 Pokemon Center 從新派發（圖 Twitter）

然而停止派發的安排未必會讓《戴氈帽的皮卡超》的價格進一步提升，事關 Pokemon 官方方面指出該卡牌將會在 Pokemon Center 從新派發，但今次就會是買滿＄30 美元才會送出，雖然有一定的門檻才能獲得，仍比從炒家手上高價購買來得划算。