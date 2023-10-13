手機遺失攻略｜智能手機功能繁多，日常可以幫到用戶不少，一旦遺失卻是一個大麻煩，幸而現在主流的手機都加入了追蹤功能，日前香港一對情侶就靠著 Android 系統上的此功能成功追尋失機。



情侶的士遺手機、靠這一招追蹤尋回

手機遺留在的士，很多時都兇多吉少，今次網民可以找回手機其實十分幸運（《降魔的》劇照）

日前有網民在 Facebook 上發帖，指她的男朋友早前不小心將手機遺留在的士之上，發現之時的士已經遠去，他們唯有以不停以 WhatsApp 傳訊息到手機，強調手機內有珍貴資料，願以薄酬換取拾獲手機的人歸還。失機的 WhatsApp 一度表示「已讀」的雙藍剔後，然而對方完全沒有回應，再打電話已經未能接通。

稍後時間，開帖的網民在取消電話卡之後又打開手機的 Find My Phone（其實是 Android 系統的 Find My Device 尋找裝置）功能，不斷傳送聯繫資料到失機、並表示「手機已經報失」。可能訊息攻勢有效，未幾對方竟真的主動聯絡，表示失機不停響起、而拾獲手機者已經入睡，提議翌日再交還手機，網民為免夜長夢多，遂表示會立刻取回手機。

在取回手機後，網民發現手機的解鎖圖案因為太過簡單而被破解，而拾到手機的人居然打開過相簿閱覽相片，又嘗試登入銀行 Apps，幸而未能成功登入，不然網民不單失去手機，隨時連銀行戶口的存款都可能被人據為己有。

必學 Android 尋找裝置

今次事件中的情侶，雖然手機保安措施做得太馬虎，差點危害到自己的其他財產安全，然而找尋手機的方法卻是每個手機用戶都值得參考的。

適逢 Android 系統的「Find My Device 尋找裝置」功能最近更新，亦是時侯再學習一下此功能的用法，以備不時之需👇👇👇