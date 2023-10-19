NVIDIA RTX4090 傳香港禁運｜美國政府近年力阻中國取得先進半導體技術，不斷將限制向中國出口先進晶片的範圍擴大。而今次竟然波及腦場大熱的顯卡 NVIDIA RTX4090？



傳 RTX4090 禁入口香港？腦場即時炒價出售

美國商務部公布晶片出口的限制 ECCN 3A090 之最新版本（圖 SEC）

在香港時間的 10 月 18 日，美國商務部就公布晶片出口的限制 ECCN 3A090 之最新版本，由於今次的限制計算方法有變，在名單上表明限制出口中國的除了有 NVIDIA 的 H800、A800 晶片之外，更加入了今年推出的旗艦級顯示卡 GeForce RTX4090，是首次有消費級顯卡被列於同類名單。

深水埗黃金等腦場的多間店鋪的反應迅速，即時加價（資料圖片）

消息一出，市場瘋傳香港未來將不能買到 RTX4090 顯卡，除了有人趕往腦場買卡，深水埗黃金等腦場的多間店鋪的反應迅速，除了將原有的促銷優惠（買 RTX4090 送 32GB DDR5 RAM）撤去，更即時將各品牌的 RTX4090 卡種加價發售，據悉加價幅度甚至達至數千元。

美商務部澄清：消費用途沒有限制

正當市場預期 RTX4090 在未來幾日會繼續出現炒價的同時，美國商務部就針對 ECCN 3A090 作出澄清，明確指出 NVIDIA GeForce RTX 4090 顯示卡只被禁用在商業及生產用途，即使在禁令生效之後，仍可以通過「消費性應用產品類別」作出口申請，獲得豁免並在中國的零售市場銷售，換言之香港市場的供貨應該不會受嚴重影響。