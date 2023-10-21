洗衣機直立式、滾筒式點揀好？優缺點比較　4人家庭建議揀呢款

洗衣機直立式、滾筒式點揀好？｜洗衣機主要分有直立式和滾筒式，很多人以為比較快式的滾筒式洗衣機比較好，但其實兩者都覺有優缺，需要根據家庭人數、使用習慣、耗電量來選擇。哪邊款洗衣機最適合自己呢？台灣家電達人教你如何選擇。



直立式洗衣機

直立式洗衣機主要是使用水流的力道清潔衣物，可是清洗時水位要高於衣服，因此耗水量一般比滾筒式高，怡和家電店長強先生在 YouTube 指出耗水量可能在 40～60 公升不等。同時，直立式的強力水流容易令衣物打結或變形。另一個對於香港家庭來說是缺點，就是直立式洗衣機需要在上蓋打開，因此不能安裝在櫥櫃下。

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別以為直立式洗衣機毫無優點，最明顯的優點是一般比滾桶式洗衣機便宜，同時能一次過清洗大量衣物，而且洗滌時間一般為 30～50分鐘，比滾桶式洗衣機所需時間短，對於家庭人數多，或經過儲大量衣服才一口氣清洗的用家比較適合。

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滾筒式洗衣機

滾筒式洗衣機則是以仿人手的拋摔式洗法，相對會比較保護衣物，同時只要注水到約滾筒一半高度即可，耗水量也比較低，怡和家電店長強先生在 YouTube 指出耗水量可能在 6～8 公升不等。而且滾筒式洗衣機可以安裝在櫥櫃下，部分更具乾衣功能，比較適合家居空間不足的家庭使用。

雖然滾筒式洗衣機耗水量較少，不過價格也比直立式高，而且洗衣時間較長，一般洗滌時間要約 75～120 分鐘。同時滾筒式洗衣機在運作期間，不能打開隨時打開加入衣物，要等機內清水完全去掉才可打開。

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直立式、滾筒式點揀好？

在選擇直立式或滾筒式洗衣機時，建議按使用需要考慮，如洗衣頻率、家庭人數、有沒有乾衣需要等。而洗衣機的容量大小，可以利用「1.5kg x 人數 +1～2kg」這公式計算，以 4 人家庭為例，建議購買7～8 kg 容量的洗衣機。

資料來源：YouTube@怡和家電