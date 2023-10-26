電線、插頭安全使用貼士防漏電著火｜家電使用經常會因為貪快、懶處理，而導致意外風險提高。近日，台電facebook「台電電力粉絲團」分享電器的電線和插頭安全使用方法，當發現 5 大狀況出現，就要應盡快更換，避免釀成火災。



發黃也是警號｜留心電線、插頭狀態

當電線使用了一段時間後，特別是使用時經常拉扯，電線就有機會磨損或破皮，當電線裸露的正負極直接接觸時，將可能會造成短路，甚至產生漏電或電氣火花，使電器起火。另外，插頭狀態也有注意，如插頭已經變色（嚴重發黃）或變形裂開，可能代表插頭已老化、氧化。如發現有以上兩個情況，也應趕快更換和停止使用。

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電線、插頭發熱、異味即停用

使用時的注意地方就比較明顯，如電線或插頭異常發熱、散發焦臭味，甚至接觸電線或插頭時觸電，都反映出電線或插頭的的保護性能已經失效，就算能繼續為電器供電，但繼續使用下去的風險亦會越來越大，建議要立即更換。

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台電分享「五不一沒有」原則，讓用家能更易了解如果預防電器導致的火災：



五不：不超過負載、不綑綁電線、不污損插頭、不長插電源插座、不放可燃物



一沒有：沒有安全標誌電器不要使用。



來源（台電電力粉絲團）