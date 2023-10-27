小米手錶S3發表｜小米是出了名的多產，在 26 日晚上的發布會中，當然不止帶來旗艦手機 Xiaomi 14 系列，還有大量周邊產品，而其中一樣最吸引香港米粉的，相信就要數小米手錶最新力作 Xiaomi Watch S3。



Xiaomi Watch S3 換代減價？

小米智能手錶 Xiaomi Watch 系列，一直以來以性價比著稱，售價千元水平，但就可以媲美數千元的智能手錶選擇；而來到 Xiaomi Watch S3 這一代，Xiaomi Watch S3 的國內開售價為 ¥799 人民幣、另有定價 ¥999 的 eSIM 的版本，對比 S2 的開售價還要低，但其實「內有乾坤」，下文再講。

Xiaomi Watch S3 在規格、功能上對比上代的變化其實不算大，其屏幕為 1.43” AMOLED、最高亮度為 600nits，像素密度 329ppi，功能方面繼承了前代的心率監測、雙頻衛星定位，以及百多種運動監察模式等等，較特別的已經要數新増的專業滑雪模式了。

首創可換錶圈

功能上進展一般，但其實 Xiaomi Watch S3 的最大賣點在於小米首創的可換錶圈設計，使用者可以根據個人喜好自由更換錶圈，並且手錶會智能匹配相應的錶盤。

而這些錶圈以及錶帶套裝是需要另外購買的，價格由 ¥129到 ¥249 不等，Xiaomi Watch S3 的降價，無非就是為用戶自訂自己的手錶提供更大的誘因。