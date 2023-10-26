WhatsApp 淘汰舊iPhone / Android手機、停止支援無法再更新｜香港常用即時通訊app WhatsApp 由10月24日起，停止支援 Android OS 5.0 和 iOS 12 或以下版本作業系統的智能手機，換言之未能升上新版本OS的手機，將不能再更新 WhatsApp ，雖然仍然能維持通訊，但各種新功能，還有保安漏洞修正，就沒有你的份了。



被淘汰機款硬件已難達保安需求

WhatsApp 解釋，今次淘汰舊OS手機的行動，原因是要確保用戶能獲得最佳的使用體驗，使用 iOS 12及Android OS 5.0系統手機的用家數量不多，手機本身都可能已在市場消失，且在保安需求方面，已未必追得上市場要求，如果想繼續使用 WhatsApp，並得到最新update，就建議更換新手機。

WhatsApp停止支援的舊iPhone型號

WhatsApp不再支援iOS 12或以下版本的iPhone，換言之最低門檻就是搭載Apple A9以更新晶片，使用iOS 13 或以上的硬件，圖中舊機款（以及更舊型號之iPhone），以後就無法再更新WhatsApp了：

WhatsApp停止支援Android 5 Android手機

今次WhatsApp放棄支援的系統為：Android 5 Lollipop，約於2014年面世，2013年或更舊年份推出的機款大概都會被淘汰。以下是當時Android 官方整合，能升級至Android 6的各大品牌手機型號，如果你在使用以下機款，即仍然在WhatsApp的支援機型當中（詳情請自行在各品牌官網查詢）：

WhatsApp 最低門檻舊款Android手機一覽（只供參考）

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由於Android手機品牌眾多，建議用家自行於系統中開啟：Settings > About phone > Software information，如果顯示在使用Android Version 5.0，就代表你的手機以後不能再更新WhatsApp。