Android 手機病毒｜在多方單位的通力合作之下，近期偽裝成 Apps 上架 Google Play 的木馬數量大幅減少，然而仍然有少量漏網之魚被保安機構偵測到，Dr. Web 最近的報告就揭露了當中的 12 個危險 Apps，Android 用戶務必留意刪除。



4 個 Apps 載有廣告軟件 HiddenAds

HiddenAds 為知名的 Adware 廣告惡意軟件，此次發現的 Apps 在表面上皆為遊戲，但實際上載有 HiddenAds 的代碼，一經安裝之後會自動將以 App 圖示變成 Chrome 的樣式或變成透明，以達到隱藏自己的目的，並在後台大量載入網頁廣告，利用受感染手機的資源為黑客製造收入。

－ Super Skibydi Killer – 100萬下載

－ Agent Shooter – 50萬下載

－ Rainbow Stretch – 5萬下載

－ Rubber Punch 3D – 50萬下載

2 個 Apps 載有木馬軟件 Joker

Joker 系列的木馬程序會偽裝成正常的 Apps 在 Google Play 上架，安裝後會取資料及手機控制權，更會得自動為受害人訂閱昂貴的無用服務；由於近年在手機保安界都算非常出名，故在作惡不久之後就會被上報 Google，今次 Dr. Web 發現的事態尚屬輕微。

－ Love Emoji Messenger (Korsinka Vimoipan) – 5萬下載

－ Beauty Wallpaper HD (fm0989184) – 1,000下載

6 個 Apps 自動載入網上賭場

在不同的惡意 Apps 之外，今次 Dr. Web 還發現了 6 個 Android 遊戲違反了 Google Play 的條款，將用戶跳轉至線上賭場，有可能令手機用戶蒙受財產損失。

－ Eternal Maze (Yana Pospyelova) – 5萬下載

－ Jungle Jewels (Vaibhav Wable) – 1萬下載

－ Stellar Secrets (Pepperstocks) – 1萬下載

－ Fire Fruits (Sandr Sevill) – 1萬下載

－ Cowboy's Frontier (Precipice Game Studios) – 1萬下載

－ Enchanted Elixir (Acomadyi) – 1萬下載