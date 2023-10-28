相信很多人現在都是手機不離身，每晚瞓前都要一直玩手機，直到捱不住眼瞓為止，而被手機打中頭的經驗應該也不少。近日，就有一名內地女生，因為平躺玩手機時瞌眼瞓，被跌落的手機擊中面部，令其門牙斷開一半。



根據內地傳媒報道，10月24日江西一名女生熬夜平躺玩手機，因眼瞓捉不住手機，手機「兜口兜面」直接砸斷她半顆門牙。被手機擊中後，起初她感到嘴內有異物，還以為只是手機殼的碎片，拿出來一看才發現自己掉了半顆門牙，還滿口鮮血，非常恐怖！

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躺著玩手機代價高｜不良姿勢脊椎受傷

該名女生第二天醒來因感到牙齒非常疼痛，所以趕去醫院治療。醫生發現其牙齒神經已經外露，需要切掉一半牙神經，以及用修復材料補牙，治療費用花費近 2000 元人民幣，（如果在香港看牙醫相信不止此數），平躺玩手機代價認真高！

除了躺著玩手機有機會被砸中面部，其實還有很多潛在問題。由於平躺玩手機的姿勢不良，手臂、頸部肌肉、背部肌肉的壓力增加，同時長期的不良姿勢會令肌肉和脊椎受傷，更有可能引發腰椎間盤突出問題。

急性斜視｜視力永久受損

另外，側躺玩手機也會影響視力，長期保持側身玩手機，靠枕頭一側的眼睛血管會受壓令供血不足，輕則令眼睛疲勞，重則會出現斜視問題。去年內地就有一名24歲女子，在側躺玩手機時，突然出現急性共同性內斜視，令眼珠歪斜。

因此，使用手機時應以正確的姿勢，最好眼睛與螢幕保持50~70cm距離，而且盡量在光線充足的環境下使用。當然，坐姿亦要保持良好，減少平躺、側躺等動作玩手機。

資料來源：快科技

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