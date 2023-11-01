iPhone 15 蘋果皮｜有一定科技年資的讀者，可能會依稀記得約十多年前，市場上出現過一種名為「蘋果皮」的神奇產品，其主要功能就是為當時的 Apple iPod Touch 加入通話功能。



後來隨著 iPhone、Android 等智能手機興起，「蘋果皮」也就步入歷史；然而，最近在中國華強北，竟然見到「蘋果皮」重現江湖，而且還是 iPhone 15 系列專用。

iPhone 15 系列專用「蘋果皮」

近日在中國網絡上就有一組照片流傳，據說是華強北推出的改裝 iPhone 15 Pro，圖中所見在 iPhone 的機側加上了幾個金屬接觸點，另外有一加入 SIM 卡槽的膠質保護殼，據說就是為這部 iPhone 加入 SIM 卡連接功能。

為何要特地為一部 iPhone 15 Pro 加入 SIM 卡槽？原來圖中的 iPhone 15 Pro 並非香港、中國市場上架的版本，而是美國版本。由 2023 年開始，Apple iPhone 15 系列的美國版本全系列轉用 eSIM 連接上網，故不設 SIM 卡槽位，今次曝光的「蘋果皮」，就是為這些 iPhone 15 系列水貨機而設。

中、美版差價可達 2000 人民幣？

這種外加接觸點、再套上「蘋果皮」膠殼的做法，沒錯可以令原先不能以 SIM 卡連線的 iPhone 在美國國外插卡使用，然而始終是非官方設計，有一定風險，且未能保證連線穩定，然而為何仍有人不惜這樣都要進行改裝？原來這與美國版本的 iPhone 售價不無關係。

以 iPhone 15 Pro Max 為例，美國的起步價為＄1199 美元，折合人民幣即為 ¥8730 左右，對比中國市場本土售價¥9999要便宜¥1200 有多，而在貴價版本方面差距就更大，隨時可以差 ¥2000，故美版水貨本身存在的利潤甚豐，只要用以上奇葩的方案解決上網、通話問題，必然有一部份捧場客。