小米 Xiaomi 14 五大升級一文看清｜雖然最近華為Mate 60 人氣爆升，小米最新公布的Xiaomi14，卻做到靜靜地贏，由使用Snapdragon 8 Gen 3 CPU，以至屏幕、電量、萊卡Leica鏡頭的像素，足足有5點作出了大幅升級。



升級點01｜首用高通驍龍 8 gen 3 手機｜同iPhone 15 Pro有得鬥

小米14系列是全球首支使用高通最新款Snapdragon 8 Gen 3處理器的手機，標準版Xiaomi 14以及強化版Xiaomi14 Pro均有採用此晶片，CPU、GPU效能提升 30% 和 20%，針對 AI 學習工作比Gen 2晶片快 3.5 倍，無論是鏡頭拍攝、影片相片後製，功能都有強化，比如可以直接移除照片/影片中的主體、夜景拍攝增強、智慧擴充照片，根本就是針對現時流行的AI繪圖而設。打機方面亦支援全域照明及硬體加速光線、 Unreal Engine 5.2 引擎，傳聞未來將支援Wi-Fi 7，手機電競冇得輸。

升級點01｜首用高通驍龍 8 gen 3 手機｜同iPhone 15 Pro有得鬥

Benchmark效能指數，除了耗電表現較iPhone 15 Pro使用的A17 Pro 遜色，其他幾方面都吊打Apple。當然，核心性能幾勁，都需要強勁的軟硬件配合才能百分百用盡效能，詳細都需要實機試玩後才能作準。

升級點02｜電量有提升

Xiaomi 14內置電量為4610mAh，小米13為450mAh，電量有增加。在充電方面使用了最新小米澎湃P2智能快充芯片，有線快速由上代67W改良至90W，餘下1%電量都仍可備用60min、通話12分鐘，這片P2芯片上代要在頂配機13 Ultra才用到呢。

升級點02｜電量有提升

升級點03｜屏幕亮度比小米13光60％

小米14屏幕使用超窄邊細框，尺寸跟上代同為6.36吋，不過就改良為康寧大猩猩玻璃Victus 2，保留良好防刮性，提升了跌落到混凝土表面後的生還率。密度方面加強至1200 x 2670 400dpi，屏幕刷新率可以在1至120Hz無段漸變，峰值亮度由1900 nit升至3000 nit，雙眼睇過14代個芒，應該用唔返13代了。

升級點03｜屏幕亮度比小米13光60％

升級點04｜主鏡頭光圈更大、5000萬像人像模式

小米14改用自家開發的「光影獵人 900」感光元件，尺寸更大（ 1/1.31 吋），主鏡頭像素字面上由5400萬像素下跌至5000 萬像素，但其實新cmos有13.5 EV 的原生高動態範圍，比起已棄用了 SONY IMX 989 1英吋感光元件更出色，而 14 mm 超廣角和 72 mm 長焦微距鏡頭，則使用了Samsung JN1，人像模式由1000MP升至5000MP。

升級點04｜主鏡頭光圈更大、5000萬像人像模式

而且由Leica支援開發的f1.6主鏡頭有6片光葉，有1024級可變光圈，真正做出物理上的「收細光圈」，75mm長焦鏡就改用浮動式OIS光學防手震，其畫質提升，不能只以數字來解讀。

升級點04｜主鏡頭光圈更大、5000萬像人像模式

升級點05｜環型冷聚散熱、恥笑Apple新機過熱

小米14使用超高性能CPU，自然會發出高熱，但小米一早安排好，加進新設計的環形冷泵散熱技術，好像在恥笑iPhone 15 Pro / 15 Pro Max，因升級A17 Pro CPU引發過熱停機事故，需要緊急更新iOS救亡，但更新後仍然熨手。

性能好仲要超抵買｜睇完Spec唔會考慮買返小米13

Xiaomi 14 中國內地國行版定價已經公布，不要說與iPhone 15 Pro 這部過萬元高階機比，就算是使用上代A16 CPU的iPhone 15，計CP值都要被小米14代吊打。所以就話過，睇完Xiaomi 14的Spec 性能表，就算Xiaomi 13 在小米雙十一（限國內及台灣）再減價幾百，你都不會偷平買上代。

Xiaomi 14 （黑、白、綠及粉紅四色機款選擇）

8+256GB：3,999 人民幣（約港幣 $4,270）

12+256GB：4,299 人民幣（約港幣 $4,630）

16+512GB：4,599 人民幣（約港幣 $4,920）

16+1TB ：4,999 人民幣（約港幣 $5,340）

