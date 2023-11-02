電器安全、忽視這4狀況或引起火災｜每一件家電都有一定的使用期限，有時更有發出一些訊息，讓用家知道差不多是時候更換，但如果忽略了這些訊息的話，就有得會出現「電氣火災」問題。台電電力粉災團最近在 Facebook 專頁中分享，有 4 種常見的電器異常情況，如在家中電器中出現就要盡快檢查、更換。



4大異常狀況有正視

「電氣火災」是家電發生故障時，導致的火災問題，多半是因為電能異常轉換時，電器不能正常運作而積蓄大量熱能所導致，當中包括因短路、積污導電現象、超負載等。而出電「電氣火災」前，家器或會出現一些異常狀況，如用家能觀察到這些異常後盡快處理，就能及早防止火災發生。

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燈膽狀態異常

當打開其他家電時，如會令已打開的燈膽變暗或或閃爍，有機會閃家中的電線出現接觸不良或超載的情況，長期間使用下去，或會出現短路問題，使家電或電線起火。而當燈膽經常燒毀，可能代表電源的電壓出現異常，令燈膽因電壓過大而燒毀，需要找合資格的電工師傅檢查和維修。

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電線、插頭異味即停用

使用時的注意地方就比較明顯，如電線或插頭異常發熱、散發焦臭味，甚至接觸電線或插頭時觸電，都反映出電線或插頭的的保護性能已經失效，就算能繼續為電器供電，但繼續使用下去的風險亦會越來越大，建議要立即更換。

總掣經常跳電

出現跳電的原因，大多是家居部分區域內電器使用電量超過負載，如果出現這情況，只要減少運作中的電器數量即可，危險性比較低。但如果經常出現跳電的話，就有可能是區域內的電器故障、插座過熱或有漏水問題，這就要詳細檢查各電器的狀態，如不理會繼續使用，即增加電器起火風險。

資料來源：台電電力粉絲團