坐電動車更易暈車浪？｜隨著科技進步、環保意識抬頭，新能源電動車已逐漸取代傳統汽油車成為主流出行工具。但是許多人發現，不明原因地，坐電動車比傳統汽車車更容易出現「暈動症」，亦即港人俗稱的「暈車浪」。你或者會認為只是心理作用，但其實背後是有科學解釋的。



根據 2015 年美國密西根大學的一個研究報告，乘坐電動車的確會提高發生暈動症的概率，如果涉及自動駕駛，暈車的機率更可以提升達 17.24％，但背後原因究竟是為何？

坐電動車更容易暈車的 2 大成因

要明白這一點，首先就需要了解暈動症背後的醫學原理，眾所周知，暈車與人的感官預期有莫大關係。當視覺、前庭感應等感官接收到的資訊與大腦經驗預期不符時，就會產生暈動症。

觀乎現今的電動車，由於採用電動摩打作為動力來源，有著非常快的起步、加速性能；而在減速煞車時，大多電動車也會採用動能回收系統，極快的減速會突然產生強大的拖拽感。而這種像「一踩到底」的感覺，使大腦來不及為車輛的加速減速做好心理預期，更容易產生暈動症。

Tesla 出產的電動車就以寧靜見稱（圖 Tesla）

其次，電動車運行十分安靜，幾乎沒有發動機的轟鳴聲和震動感。這導致乘客無法通過聽覺和觸覺預判車輛何時起步、加速或減速。突如其來的變化更容易誘發暈車。有趣的是，部分豪華車因隔音效果太好也有類似問題。

5 大方法減輕乘坐電動車時的暈車問題？

理論上，不論是電動車還是傳統的燃油汽車，都有一定機會引發乘客的暈動症。要解決「暈車浪」的問題，其實只要掌握一個思路 － 盡法子告訴大腦：我們的確正在移動，而要做到這點，專家就提供了幾點要訣：

1. 盡量看向車外，因為視覺定點有助穩定平衡感

2. 避免玩手機等流動電子設備，專注看向車外

3. 坐在可以看到更開闊景觀的前排座位

4. 休息時可以閉目養神，避免視覺和身體感受衝突