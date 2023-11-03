美國旅遊Sim實測2023｜ 加州實測3大鴨寮街預付Sim卡、這張最實用｜隨著疫情過去全球各地旅行解禁，相信不少人早已開始「報復式旅遊」，而除了港人最愛的日本之外，或者也會有人計劃到美國、加拿大北美地區觀光；記者就在美國加州實地測試了在深水埗購買的三款不同預付sim卡，供準備去美國旅行或公幹的大家作參考。



3國際通 4G美國USA 30天無限上網 - 98港元

這張其實就是3的漫遊卡，將此sim卡插進手機中然後打開漫遊功能即可自動連接上網。雖然有30日無限上網但公平數據量i.e. 4G用量還是只有5GB，數據用量超過5GB之後就會限制速度至128kbps，基本上只能收發Whatsapp。此卡可以支援手機熱點hotspot分享數據，但就沒有通話和短訊等功能。

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速度方面此卡算是相當不錯，以speedtest測試連回香港的伺服器，下載速度接近90mbps，上載也有26mbps，睇片up相全都無壓力。

3國際通 4G美國USA 30天無限上網 速度測試

中國聯通 美加墨30日上網卡 - 190港元

中國聯通的美國、加拿大、墨西哥三國通用預付sim卡，但其實使用的同樣是3的漫遊（APN是mobile.three.com.hk）；在美國會使用AT&T網路，而在加拿大則會使用Rogers網路。該sim卡上印有售價228港元字樣，記者自己購入時店方售價為190港元。

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這張sim卡有不少優點，首先是公平數據量較多、每日有600MB的高速數據，如果是期間較長如兩星期甚至一個月的旅行/公幹，這張卡可用的高速數據就遠比上面測試3漫遊卡多十分抵玩。另外即使是公平數據用完限速之後的速度也比其他sim卡快（512kbps），雖然仍是無法睇片和up相的速度，但至少可以使用Facebook、Twitter（現X）等社交媒體睇圖睇post。

不過速度方面這張卡就相對一般，記者以多個不同香港伺服器測試，其下載速度都只在2~13mbps左右，已經幾乎是回到3G年代的速度了；不過上載速度就算不錯，能有25~45mbps，可能是較為適合用來up相的一張卡。

中國聯通 美加墨30日上網卡 速度測試

另外值得一提是記者在深水埗鴨寮街另一sim卡店發現疑似同一張sim卡，竟然只售60港元，令記者懷疑自己被人「搵笨」同一張sim卡買貴了2倍。不過記者未並有再購入該張60港元的sim卡作測試，因此未能完全肯定是同一張卡，而且也不知道60元的版本是否能正常使用，但總之故事的教訓是在深水埗買東西時盡量要格價。

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提供可於10日內使用的6G高速數據，而在公平數據用量過後就會限速至128kbps。dtac是泰國的電訊公司，使用的亦非3網遊網路而是dtac自己的接點。

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這張卡最大特點是覆蓋範圍大，除了美國外在亞洲和澳洲都可以使用；如果會去一個為期約10日又會分別到訪亞洲及美國（例如先去台灣玩兩日再轉機去美國等）的話用這一張卡就能走遍整個行程。

這張卡還有一個特色是在美國時可以自由選擇使用AT & T或是T-Mobile的網絡，如果覺得速度不好時或者轉一轉供應商就能有所改善。

記者自己剛開通這張卡時發現速度相當慢，一看之下才發現原因來自這個可選不同網絡供應商的功能，手機自動幫我使用了T-Mobile的2G網絡，那當然慢啦。在使用這張卡時記得就不要自動選擇供應商，而是要在手機的網路設定中自行選擇AT & T或T-Mobile的4G網絡才能正常使用。

速度方面這張卡也是不錯，記者先後以AT & T和T-Mobile的4G網絡測試連去香港數個不同伺服器，下載速度有15~50mbps，上載速度也有8~26mbps，算是相當紮實。身在加州的記者測速是AT & T網絡較快，但如果是其他州份就有可能是T-Mobile勝出，可隨時轉台是此卡最大優勢。

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總結



記者實測後覺得3張sim各有優點缺點，3漫遊卡速度最快、美加墨30日上網卡最襟用、dtac GO INTER卡則有隨時轉台的優勢。如果行程不超過10日的話，記者個人十分推薦dtac GO INTER卡，只是記得在使用時要手動選回4G網絡。

