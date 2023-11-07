YouTuber網紅兼前LOL世界冠軍Toyz（劉偉健 ）自昨（6號）晚9時他竟突發開直播「Joe是藥對決」閒聊台灣百萬網紅Joeman 和女友蕾菈涉毒被捕事件，在直播開首他忍不住狂笑了6分鐘，發布IG動態，寫下「我不孤單...」，且以曾涉毒被捕定罪的「過來人」、「前輩」身份，踢爆3大疑點，更奉獻Joeman有罪就認，或可獲減刑。



疑點1｜被捕處不像是Joeman的家

YouTube有259萬訂閱人數台灣網紅Joeman（翁雋明），11月6日涉藏毒，與女友蕾菈分別被新北市政府警察局刑事警察大隊拘捕。Toyz在11月6日號開直播談案情，有超過10萬人同時觀看。Toyz指從新聞影片中看到，Joeman他被捕現場只是一廳兩房細單位，跟他平時開箱拍片打卡的豪宅不一樣格局，覺得當中有貓膩，暗指此處是「開飯」用的竇口。

TOYZ直播談Joeman 蕾菈藏毒被捕狂笑6分鐘

疑點2｜這個大麻藏量，沒吸我不信

Toyz表示自己是從新聞看到的對搜出來的大麻數量感到驚訝：「量有點可怕耶」因為Joeman對警方只招認藏有大麻，堅持沒有販賣也沒有吸食，Toyz因自己因涉嫌販賣大麻菸彈，被判罪4年2月徒刑，以自己的常識去看，認為：「你們這些人家裡有這麼多東西，你告訴我你沒有在抽？打死我都不信！」

新北市政府警察局刑事警察大隊圖片截圖

疑點3｜被捕後沒有頭髮驗毒不合理

Toyz自稱「我也算是反毒大使」，繼續分享涉毒被捕經過，並舊事重提當年被捕後馬上被安排驗髮，不解Joeman為何只需要驗尿，自己卻要去驗髮「我驗頭髮只驗出安非他命0.002mg的量，這個微量吃粒感冒藥也會啦，但我還是得去勒戒。」後來檢察官對他解釋，因為他是公眾人物，所以認為今次Joeman不用驗是雙重標準。

Toyz當年被捕不單要頭髮驗毒，還在拘守所內剃了光頭（但此圖為網民設計圖片）

Toyz：有錢仔入臭格有排難受

Toyz指今次警方準備好入屋搜查證才出動的，證明有關方面早就收集好Joeman的犯罪證據，所以再度建議Joeman有罪要認，不認罪判更重。他再以過來人身份擔心Joeman在拘留期間「有排受苦」：「我自細家貧所以捱得到，入面十幾人爭一個廁所，有錢人應該會很過得很慘。」