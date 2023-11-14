WhatsApp 群組語音對話 Voice Chat 功能｜WhatsApp 近年推出的新功能越來越多，雖然帶來不少便利，然而部份功能卻令不少用戶感到困擾。

群組語音通話（Group Voice Call）絕對稱得上是表表者，事關群內任一成員發起通話，全群人的手機都會隨之響起，令不想加入對話者飽受干擾。但隨著 WhatsApp 的新功能推出，這個情況或許會有改善。



WhatsApp 推出新「群組語音對話 」功能

WhatsApp 在今日宣布，已正式為用戶推出「語音對話（Voice Chat）」的新功能。這項功能讓用戶可以以全新的方式，與大型群組中的其他成員保持實時聯繫。

「語音對話（Voice Chat）」與 WhatsApp 年前推出的「群組語音通話（Group Voice Call）」不同之處在於，當用戶開始「語音對話」時，其他群組成員只會收到推送通知，而不是直接接到來電。成員可以自行選擇是否加入對話，減低對忙碌成員的干擾。

當用戶開始「語音對話」時，其他群組成員只會收到推送通知，而不是直接接到來電（圖 WhatsApp）

新版語音對話在操作介面上亦作出改善，讓語音對話不會影響正常的文字傳訊，用戶可在對話頂部隨時設定，包括取消靜音、自行掛斷，以及在不離開對話的情況下，直接在群組內發送文字訊息。

語音對話進行時，成員依然可以直接在群組內發送文字訊息（圖 WhatsApp）

一如以往，WhatsApp會以端對端加密技術，預設保護用戶的訊息、語音、通話內容等，不會外洩至第三方。WhatsApp 正陸續在全球推出這項嶄新功能，首先讓擁有 33 名或以上成員的大型群組可先睹為快，預料日後會擴展至其他較細規模的群組。