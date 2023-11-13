電磁爐消委會安全使用貼士｜天氣開始轉涼，又是時候打邊爐，以前電視廣告有句：「打邊爐最緊要係個爐」，在買肥牛、海蝦、丸、公仔麵回家前，應先檢查一下一長時間沒使用的電磁爐狀況如何，確保邊爐打得安心又放心。台電電力粉絲團和消委會都分享過電磁爐的安全使用貼士，避免電磁爐漏電、短路起火。



台電教：電磁爐5不原則

檢查電磁爐，可以參考台電電力粉絲團分享的「5不原則」：「面板不破裂、電線不破損、插頭不積灰、散熱孔不阻塞、不共用插座。」由於電磁爐有機會已放在櫃內一段時間，先查看電線面膠管有否硬化，如有破損應馬上停用，尋找修理商更換新電線；重新拿出來使用前應先用乾布，擦拭清潔電磁爐表面，謹記不能用水直接沖洗電磁爐，以免發生短路。

留意電磁爐面板狀態

針對潔電磁爐面板情況，消委會的教學補充，當電磁爐的微晶面板出現碎裂時，有機會讓打邊爐時濺出的液體浸入機身內，與帶電零件接觸而導致漏電，嚴重更有機會造成電擊事故。因此，每次使用前都要檢查清楚面板有沒有破裂，使用時也不應放過多湯水在鍋內，以免熱湯沸騰流出，濺濕面板。

同時，也要注意不能放太重的食具在電磁爐上，一般電磁爐能承重約 5 KG，過重就有機會壓破微晶面板。

消委會電磁爐安全使用貼士👇👇

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電磁爐用完勿即時熄電掣

很多人打完邊爐，就會馬上關電池爐、熄電掣，盡快完成清潔以免油污沉澱。消委會則分享使用後不應立即切斷電源（更不應馬上收入廚櫃），因部分電磁爐有內部風扇散熱，會在停止加熱後運作，直至完成降溫後會自動停轉，如立即斷電，就會影響電磁爐散熱效能，建議等爐底和面板降溫後才拔除電源。

👇👇消委會12款電磁爐測試結果👇👇

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資料來源：台電電力粉絲團、消委會