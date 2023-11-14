Ulefone Armor 三防手機｜旗艦智能手機設計、功能雖然是市場前沿，但對於部份對手機防護力有剛性需求的用戶，貴價旗艦對他們而言也太過脆弱，是以市場上的三防機種一直都不乏捧場客，國產廠商 Ulefone 也樂於攻略這片「藍海」。



而最近兩部 Ulefone 三防手機 Armor 系列 Armor 22 以及 Armor 24 就引入香港，在硬朗的造型之下，又各加入了其獨特功能，《香港01》科技玩物記者就進行了實機試玩。

Ulefone Armor 22、Armor 24 上手：軍規三防造型

Ulefone Armor 22 及 Armor 24 兩部機看名字都知道份屬同一系列，其外型設計要素亦有不少相近之處，兩者皆為取得 MIL-STD-810H 軍規防護認證，外觀以硬質塑膠及金屬為主，加入不同的膠塞隱藏機身上的 USB-C 及 3.5mm 耳機插槽以達到 IP68/IP69K 的防水防塵認證，不過兩者在定位上就有一點分別，就外觀上而言，Armor 24 比 Armor 22 要「重型」得多。

Armor 24

Armor 24 拿上手真的有幾分「磚頭」的手感（蔡浩騰 攝）

Armor 24 內置的電池足足有 22000mAh，故在機身極為「重量級」，厚 27.5mm、重 647g，拿上手真的有幾分「磚頭」的手感，機背匿大的 LED 燈更是十分醒目，一看便知與眾不同。

+ 1

Armor 22

Armor 22 不算小巧，但對比 Armor 24 絕對是更為輕便了（蔡浩騰 攝）

雖然同樣 Sell 長氣，但 Armor 22 內置的電池就只有 6600mAh，機身厚 15mm、重 324g，雖然對比主流的智能手機仍然未算輕巧，然而對比 Armor 22 絕對是一個較貼近日常用機的設計。

+ 1

Armor 24 1000 流明露營燈

今次兩部在香港上市的 Armor 系列新作，在規格上算是中規中矩，兩機皆採用 MediaTek Helios G96 中階處理器，並配置了 120Hz 的 LCD，使用上十分流暢，亦能應付絕大多數的基本操作，當然三防機種常見的手套模式依然存在，配合大型實體按鍵、可以自訂功能的「智靈鍵」，相信各位用戶在工地上使用都沒有問題。

而在兩機當中，造型最突出的當然就是如磚頭一般的 Armor 24，其除了內置 22000mAh 可以當成其他手機的後備電源之外，其機背的大型 LED 燈足足由 510 顆燈珠組成，亮度可達 1000 流明，可以當成露營燈使用，必要時亦可以打出 SOS 燈號，屬於野外活動一件十分稱手的工具。

6400 萬像素紅外夜視鏡頭

Ulefone 三防機種的硬朗防護性能就不必多說，但今次的 Armor 系列手機，在防護力高、功能齊全之餘，還加入了一個手機界十分少見的功能 － 紅外線夜視拍攝，而且兩機配備的紅外線鏡頭還要相當高清，達到 6400 萬像素，像素規格與主鏡頭同級，我們當然要試一試。

在兩個鏡頭之外，還有的兩個小孔就是紅外線發射（蔡浩騰 攝）

紅外線拍攝的原理，就是由機背的發射器發出紅外線，再由專用鏡頭接收，故可以在漆黑環境中進行拍攝，雖然只會變成黑白單色，但如果只是要在低光環境下獲得清晰成像，紅外線鏡頭會是一個十分實用的功能。

👇👇👇按圖放大看 Ulefone Armor 22 夜視試相👇👇👇

Ulefone Armor 22、Armor 24 香港售價

Ulefone Armor 系列兩部新機以三防機而言功能算十分齊全，售價方面亦十分親民，即使是高階版本亦不超過＄1,500，如果需要後備機／工作用機的話，的確可以考慮一下👇👇👇

Ulefone Armor 22（8+128）售價 $1,399

Ulefone Armor 22（8+256）售價 $1,499

Ulefone Armor 24（12+256）售價 $1,499