Ulefone Armor三防手機孖寶｜＄1399起軍規外型+紅外線夜視夠抵玩
Ulefone Armor 三防手機｜旗艦智能手機設計、功能雖然是市場前沿，但對於部份對手機防護力有剛性需求的用戶，貴價旗艦對他們而言也太過脆弱，是以市場上的三防機種一直都不乏捧場客，國產廠商 Ulefone 也樂於攻略這片「藍海」。
而最近兩部 Ulefone 三防手機 Armor 系列 Armor 22 以及 Armor 24 就引入香港，在硬朗的造型之下，又各加入了其獨特功能，《香港01》科技玩物記者就進行了實機試玩。
Ulefone Armor 22、Armor 24 上手：軍規三防造型
Ulefone Armor 22 及 Armor 24 兩部機看名字都知道份屬同一系列，其外型設計要素亦有不少相近之處，兩者皆為取得 MIL-STD-810H 軍規防護認證，外觀以硬質塑膠及金屬為主，加入不同的膠塞隱藏機身上的 USB-C 及 3.5mm 耳機插槽以達到 IP68/IP69K 的防水防塵認證，不過兩者在定位上就有一點分別，就外觀上而言，Armor 24 比 Armor 22 要「重型」得多。
Armor 24
Armor 24 內置的電池足足有 22000mAh，故在機身極為「重量級」，厚 27.5mm、重 647g，拿上手真的有幾分「磚頭」的手感，機背匿大的 LED 燈更是十分醒目，一看便知與眾不同。
Armor 22
雖然同樣 Sell 長氣，但 Armor 22 內置的電池就只有 6600mAh，機身厚 15mm、重 324g，雖然對比主流的智能手機仍然未算輕巧，然而對比 Armor 22 絕對是一個較貼近日常用機的設計。
Armor 24 1000 流明露營燈
今次兩部在香港上市的 Armor 系列新作，在規格上算是中規中矩，兩機皆採用 MediaTek Helios G96 中階處理器，並配置了 120Hz 的 LCD，使用上十分流暢，亦能應付絕大多數的基本操作，當然三防機種常見的手套模式依然存在，配合大型實體按鍵、可以自訂功能的「智靈鍵」，相信各位用戶在工地上使用都沒有問題。
而在兩機當中，造型最突出的當然就是如磚頭一般的 Armor 24，其除了內置 22000mAh 可以當成其他手機的後備電源之外，其機背的大型 LED 燈足足由 510 顆燈珠組成，亮度可達 1000 流明，可以當成露營燈使用，必要時亦可以打出 SOS 燈號，屬於野外活動一件十分稱手的工具。
6400 萬像素紅外夜視鏡頭
Ulefone 三防機種的硬朗防護性能就不必多說，但今次的 Armor 系列手機，在防護力高、功能齊全之餘，還加入了一個手機界十分少見的功能 － 紅外線夜視拍攝，而且兩機配備的紅外線鏡頭還要相當高清，達到 6400 萬像素，像素規格與主鏡頭同級，我們當然要試一試。
紅外線拍攝的原理，就是由機背的發射器發出紅外線，再由專用鏡頭接收，故可以在漆黑環境中進行拍攝，雖然只會變成黑白單色，但如果只是要在低光環境下獲得清晰成像，紅外線鏡頭會是一個十分實用的功能。
👇👇👇按圖放大看 Ulefone Armor 22 夜視試相👇👇👇
Ulefone Armor 22、Armor 24 香港售價
Ulefone Armor 系列兩部新機以三防機而言功能算十分齊全，售價方面亦十分親民，即使是高階版本亦不超過＄1,500，如果需要後備機／工作用機的話，的確可以考慮一下👇👇👇