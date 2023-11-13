Thanko 一人煮食碗｜日本品牌 Thanko 向來以獨特設計的電器著名，近年香港代理 Unity Tech 就積極引入他們旗下的新款煮食用具，就是看中它們相當適合香港的小型家庭使用。繼早前的雙層煮食飯盒之後，Thanko 的「Thanko 一人丼家煮食碗」亦在日前正式登陸香港，讓用戶可以非常簡便地製作一人份量的日式丼飯！



Thanko 一人煮食碗實試、15 分鐘完成飯+餸

Thanko 過去幾年推出過幾款以煮飯為主的電飯煲類型產品，其中最特別的都莫過於餐盒造型的一人飯煲。

「一人丼家煮食碗」的造型相當美觀，就如日式丼飯碗一樣（蔡浩騰 攝）

但如果沒有帶出帶入的需要，今次在香港推出的「一人丼家煮食碗」就更為適合，事關在操作原理上，它雖然與早前 Thanko 在香港上市的「雙層煮食飯盒」相似，但就採用日式丼飯碗造型，不但煮食、進食時的「儀式感」更強，與電力分離的食器於安全考慮上亦更強。

只需要準備好一餐的食材（蔡浩騰 攝）

《香港01》科技玩物記者早前就實試過 Thanko 今次推出的一人丼家煮食碗，其設計分為幾個部份，除了用以進食、煮食的飯碗之外，主要用來發熱的還有一個專用底座。

用戶在使用時在碗的下層可以放入洗好的米以及水，另外將需要蒸煮的餸菜放上上層的蒸煮隔，蓋上碗蓋、按底座上的按鍵即會開始烹煮，約 15 分鐘後待開關彈起，再等約 5 分鐘待米飯「收水」，即可以開蓋食用。

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Thanko 一人丼家煮食碗相當適合 1～2 人的小家庭使用，比較需要留意的是其份米飯份量最多僅可裝 1 杯米，「大食」一點的用家或者會不滿意其份量，但講到煮食的難易度、最後得出的賣相，Thanks 一人丼家煮食碗的確頗為加分。

凡購買 Thanko 一人丼家煮食碗即送日本燒肉餐廳宮崎肉本舖A5宮崎牛．日本燒肉定食1份（價值$298）（蔡浩騰 攝）

Thanko 一人丼家煮食碗的定價為＄538，目前在不同的零售渠道都買得到，而香港代理更找來宮崎肉本鋪合作，由即日至 2024 年 2 月 9 日，凡購買 Thanko 一人丼家煮食碗即送日本燒肉餐廳宮崎肉本舖A5宮崎牛．日本燒肉定食1份（價值$298）。

Thanko 暖腰包可以放入雙手，亦可以收納小物（圖 Thanko）

如果想要更著數，在中國移動購買更可以享有雙重優惠，事關除燒肉定食之外，中國移動還會加送 Thanko暖腰包（價值$588），2 個優惠總值$886，價值甚至超出煮食碗的定價，相當優惠！