淘寶電熱水爐｜天氣轉涼又多人留意了電熱水爐，甚至有捱了多年儲水式熱水爐的用家，打算今年要脫苦海、轉用電熱水爐。近日，在 Facebook@淘寶開心share 群組中，就有網民問在淘寶買電熱水爐有沒有推介，結果被網民擔心其安全問題，更爆笑回應：「講定住邊區」。



網民指，由於在中電有售的電熱水爐，最平也需要約 $3,400，因此打算在淘寶購買電熱火爐。從貼文中可見，其打算入手的即熱式電熱水爐價格只需 1,299 人民幣（約$1,390），的確比市面上的款式價格便宜，同時指出已找到師傅幫手安裝。

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網民回覆指，在淘寶買家電潛在一定爆炸風險，另外提出香港使用熱水爐需要有「GU」標誌。其實，翻查機電工程署指引，選購及使用住宅式氣體熱水爐時，的確需要取得機電工程署氣體安全監督的批准，在熱水爐上會看到「GU」標誌。至於電熱水爐，則沒要求有「GU」標誌（GU主要針對氣體使用安全）。

不過，不等於入手電熱水爐沒有需要注意的地方，特別是在淘寶購買。由於中港的供電規格和安全標準不同，在淘寶購買電熱水爐，有機會在電壓、供電上不適合在香港的供電環境使用，因此不太建議在淘寶胡亂買家電，特別是 W 數大的高功率電器。

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根據機電工程署指引，安裝電熱水爐時，固定電力裝置及水管必須分別由註冊電業承辦商及水務署所要求的指定人士（持牌水喉匠）進行安裝，絕不能自行安裝，或找無持有持牌的師傅安裝。另外，不應在「花灑儲水式」電熱水器，安裝設有開關水掣的花灑頭，避免電熱水爐的水缸因壓力過大而爆炸。

資料來源：Facebook@淘寶開心share、機電工程署