Apple專門店年度開倉優惠｜iPhone14 Pro減＄3000、Mac機減近萬
撰文：蔡浩騰
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Apple 產品開倉｜年尾臨近消費季度，各式電子產品的優惠陸續有來，而專營 Apple 產品的 Studio A，就宣布在今個周末舉行「2023感謝祭」優惠活動，大量陳列品 iPhone、iPad、Mac 機等以折扣價出清，另外都有新貨優惠，最多折扣可達近萬元。
Studio A 兩大分店感謝祭：留意派籌、優惠各不同
是次 Studio A 集團的「2023感謝祭」優惠活動分別在旗下兩大分店進行，分別為 Studio A Moko 分店，以及 DG LifeStyle 的 Mikiki 分店，兩間分店的感謝祭日期、優惠內容、派籌安排都有所不同，以下就為大家整理了相關資料。
Studio A Moko 分店感謝祭
地點：Studio A MOKO分店 (旺角太子道西193號新世紀廣場4樓421舖)
日期：11月18-19日
派籌時間：11:00am
活動開始時間：11:30am
Studio A Moko 分店陳列品優惠
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Studio A Moko 分店新貨優惠
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DG LifeStyle Mikiki 分店感謝祭
地點：DG Lifestyle Store Mikiki分店 (東九龍新蒲崗太子道東638號 Mikiki G15-16號舖)
日期：11月17-19日
派籌時間：11:00am
活動開始時間：11:30am
DG LifeStyle Mikiki 分店陳列品優惠
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DG LifeStyle Mikiki 分店新貨優惠
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