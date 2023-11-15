Apple 產品開倉｜年尾臨近消費季度，各式電子產品的優惠陸續有來，而專營 Apple 產品的 Studio A，就宣布在今個周末舉行「2023感謝祭」優惠活動，大量陳列品 iPhone、iPad、Mac 機等以折扣價出清，另外都有新貨優惠，最多折扣可達近萬元。



Studio A 兩大分店感謝祭：留意派籌、優惠各不同

是次 Studio A 集團的「2023感謝祭」優惠活動分別在旗下兩大分店進行，分別為 Studio A Moko 分店，以及 DG LifeStyle 的 Mikiki 分店，兩間分店的感謝祭日期、優惠內容、派籌安排都有所不同，以下就為大家整理了相關資料。

Studio A Moko 分店感謝祭

地點：Studio A MOKO分店 (旺角太子道西193號新世紀廣場4樓421舖)

日期：11月18-19日

派籌時間：11:00am

活動開始時間：11:30am

Studio A Moko 分店陳列品優惠

+ 12

Studio A Moko 分店新貨優惠

+ 5

DG LifeStyle Mikiki 分店感謝祭

地點：DG Lifestyle Store Mikiki分店 (東九龍新蒲崗太子道東638號 Mikiki G15-16號舖)

日期：11月17-19日

派籌時間：11:00am

活動開始時間：11:30am

DG LifeStyle Mikiki 分店陳列品優惠

+ 1

DG LifeStyle Mikiki 分店新貨優惠