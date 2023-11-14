iPad傳聞｜今年 Apple 多個發布會都令 iPad 用家感到失望，因為竟沒有一款新 iPad 推出。根據郭明錤的分析，最快要 2024 年才能見到新款 iPad。不過除了推出日外，郭明錤更提到 iPad Air 將推出史上最大的螢幕尺寸版本。



對上一次推出 iPad Air 已是 2022 年，外媒 MacRumors 的 Buyer’s Guide亦把 iPad Air 列為不建議購買名單中，因預計新一代即將到來。

iPad Air的方便性、價格一向都深受一般用家歡迎，郭明錤預測 2024 第一季 Apple 將同時推出 10.9 吋和 12.9 吋 iPad Air，大螢幕或對喜歡使用 iPad 煲劇、睇片的用家有更大吸引力。除了螢幕尺寸增加，但預計採用 Oxide 背板，就算繼續使用 mini LED，螢幕效能也會比 10.9 吋版出色。

iPad Pro升級

郭明錤亦有提及同樣有機會在 2024 年推出的其他 iPad，包括旗艦級的 iPad Pro。郭明錤預測，iPad Pro 將升級使用 OLED 面板，採用 Tandem 與 LTPO 背板令效能和功耗表現更佳。

iPad、iPad mini

至於 iPad 和 iPad mini 目前未有太多消息，但郭明錤預計將兩款都將在 2024 下半年量產推出。