踢爆賣「香肉」Page播毒App｜近日 Facebook 爆出有專頁竟公然賣「香肉」，而俗稱「香肉」則是狗肉，更在Facebook 圖片中用狗隻圖片作示意，引來大量網民批評，並舉報疑似有人非法販售狗肉。可是，警方「守網者」發現， 原來這上專頁不只是賣狗肉這樣簡單，原來當中涉及惡意 App 傳播，以及盜取市民的銀行資料和金錢。



日前，Facebook 突然出現兩個名為「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉（正宗）」的專頁，刊登廣告聲稱出售「香肉」，就算有網民留言或PM指責，這些專頁仍以非常囂張的態度回應，如：「你地既留言同嬲嬲就係支持我繼續做落去既動力」、「搵到我未？我仲係到覆緊你」、「就算我說是狗肉你又能怎麼辦？」

當大量網民仍批評其非法販售狗肉時，竟被發現當中存在更大的陰謀。「守網者」指出，這些專頁會先用 WhatsApp 與顧客聯絡，在 WhatsApp 傳送名為「送達百貨」App 的下載連結，指要在 App 內完成訂單。

由於 iPhone 不能直接安裝毒App（因未有在 App Sore 上架），因此會被要求轉帳 $30 至動物保護組織的捐款戶口，騙徒其後失去聯絡，騙案主要針對 Android 用家。Android 用家打開「送達百貨」後，會被要求取得手機操作權限，並設有假的銀行登入頁面，當用家輸入自己的銀行登入名稱、密碼、PIN 後，騙徒就會利用這些資料登入網上銀行，到轉入當中的存款。

（圖片來源：FB@守網者）

「守網者」指出，由9 月至今已接報至少10宗有關報案，涉及損失逾$114萬元。HK01 向香港資訊科技商會榮譽會長方保僑先生查詢，方保僑指出，一般網購大多只需在網站就能完成，不需要下載 App，就算要使用 App，也要小心不能提供太多授權，不法之徒能透過授權入侵和操控用家的手機。

想預防這類騙案，首先不應隨便下載不知名的 App，方保僑亦建議 Android 用家需要下載防毒軟件，幫助偵測收取的文件、檔案、App 有沒有風險，進一步減少誤中陷阱的機會。

消委會測試11款流動保安程式結果👇👇

+ 9

資料來源：FB@守網者