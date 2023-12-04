暖氣慳電全靠循環扇｜秋冬氣溫急跌，天氣乾燥，開暖氣嘥電又令濕度更低，有沒有想過只要用一部循環扇就能慳電，同時令暖氣效果大增。台電近日分享，秋冬家電慳電的法寶，就是配搭循環扇使用。



一般以為循環扇只是用來配冷氣，令凍風送到家中每個角落，近日看到台電 Facebook 分享才如夢初醒，冬天常用的抽濕機、電暖爐，都一樣可以配搭循環扇使用，有助慳電，又加強操作效果。很多人以為循環扇等同於電風扇，但其實扇葉及設計不同，循環扇可以集中風力，吹出螺旋柱狀的強力風，能在室內製造空氣對流以調節室溫，改善室內空氣循環、提升冷氣和暖氣的功效。

當電暖爐或暖氣打開時，使用循環扇可以讓熱空氣循環，加速暖房效果，因此就算在冬天也能發揮功用。冬天使用循環扇，要擺在電暖爐或暖氣對角的角落，才能夠將天花板附近的暖氣帶到地面，達到均衡室內溫度與省電的效果。

當電暖爐或暖氣打開時，使用循環扇可以讓熱空氣循環，加速暖房效果

同時，開暖氣會令室內的空氣變得乾燥，甚至令皮膚痕癢難以入眠，因此有人會開暖氣時使用加濕器，令空間的濕度提升。循環扇能令室內空氣對流，不論加濕或抽濕的效果都能提升。

消委會參考國際標準IEC 60879，曾測試12款循環扇的送風量，最高和最低款式介乎每分鐘 10.1 立方米至 21.2 立方米，相差52%，其中樂信牌循環扇的送風量最高。

👇👇消委會 12 款循環扇測試結果👇👇

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慳電貼士

循環扇耗電量比冷、暖氣低很多，因此可以把冷、暖氣的溫度調高／低，再配合循環扇使用，每調高1度冷氣，可節省其耗電量約3%。同時，睡覺時可善用時間掣，避免太長時間運作，減少電量消耗。