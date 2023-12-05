泰國轉數快PromptPay實測，比SuperRich匯率更好，使用更方便｜由即日起港人在泰國消費時，可以利用掃碼方式，以轉數快即時付款購物。記者剛好就在這一日於曼谷旅遊，立刻實測使用流程、以及一些需要注意的地方。另外，發現現時利用轉數快於泰國付款，比起著名的兌換店SuperRich同樣抵！



如何使用轉數快 PromptPay？

記者在各大商場，其實不太多店鋪會有掛著對應「PromptPay」的logo，可是基本上對應「Thai QR Payment」的店家，都可以利用轉數快PromptPay來付款（只需要同店員說，利用「QR Payment」便可）。而如果一些「個體位」或「小店」，更有機會放了一塊「QR Code」的牌子出來，這亦都可以利用轉數快PromptPay來付款。基本上，記者在各大商場的連鎖店鋪，或小販檔、甚至乘的士時，都可以利用轉數快PromptPay來付款，非常方便。

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就連BTS車站都對應PromptPay

記者實測於BTS站、超市、IKEA、連鎖藥妝店、翟都翟小店、的士，都可以成功使用轉數快 PromptPay來付款。

可以留意店鋪，寫對應Thai QR Payment，亦都可以利用轉數快PromptPay付款。

不過，暫時記者發現一類港人十分喜歡去的連鎖商店，竟然不支持QR Payment，這便是便利店！原來泰國大部份的便利店，POS收款系統都比較舊式，未能在POS機上顯示QR Code，因此只對應店家掃用家的code來付款（如支付寶或微信支付），這一點就有點可惜。

記者於連鎖藥妝店購物時，亦不發現說對應QR Payment，但只要其POS夠新（屏幕夠大的信用卡付款機），大都對應。

轉數快 PromptPay使用流程

使用轉數快PromptPay付款過程十分簡單，首先確定是會gen特定的QR Code給用家掃碼（大部份連鎖店及商店）或固定商店的QR Code讓用家掃碼（通常是個體戶小店）。然後打開對應轉數快的銀行app，登入後掃code，如果是前者gen出來的code，便會已經顯示需要付款的金額，如後者固定店面的qr code，則需要自行輸入金額。便可以直接付款（當然手機要有連線網絡）。成功付款後，再點按POS上的確定付款按鈕或Inquiry鍵，便可以完成交易。需時不消一分鐘，十分快捷方便。

有一些小店則會顯示店鋪的指定QR Code，掃code後需要自行輸入金額付款。

兌換率好嗎？

記者實試過幾次利用轉數快PromptPay付款後，因為現時恆生銀行不需要額外手續費的關係，基本上兌換率與港人最喜歡兌換泰幣的名店SuperRich差不多。以12月4日中午兌換率為例，利用轉數快付款大約為4.445（1000港元兌4445泰幣）而SuperRich即時聖率報價為4.450（1000港元兌4450泰幣）。因為不需要手續費的關係，所以與SuperRich幾乎一樣，而且更比起一般銀行電匯兌換價更好（約1000港元兌4350泰幣）。

暫時9間銀行：包括滙豐銀行、中銀香港、恒生銀行、東亞銀行、花旗銀行（香港）、交通銀行（香港）、富邦銀行、八達通、HKT Payment 電子錢包，9 間銀行及支付平台，可以使用轉數快向 870 萬泰國 PromptPay 商戶，透過掃描二維碼付款，每日上限 1 萬港元。而且剛推出初期，更會有不同的優惠吸引大家使用。

轉數快PromptPay使用後感

雖然轉數快PromptPay可以每日最高10000港元支付額，但記者就覺得它十分適合於小店以小額支付使用，因為付款方式方便之外，又不需要袋著一大堆散銀。而且大家不再需要帶太多現金在身，減低被盜的風險。