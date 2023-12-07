有沒有人發現，冬天用手機、手提電腦時，電量會越來越少，但原來這並不是幻覺。Lenovo 官方在公眾號分享了關於溫度對電池續航力的影響，原來低氣溫真的會令電量跌得越來越快。



鋰電池在低溫下的影響

Lenovo 指出，當溫度下降時，鋰電池中的電解液濃度會增加，令鋰離子穿過隔膜的難度增加，導致電池內的電阻上升，電池的放電效率就會相對下降。因此，在低溫的地方做用鋰電池產品，如手機、手提電腦、相機等，電池的續航時間會比較短。

實際續航力下降多少呢？Lenovo 指出，鋰電池在氣溫低至 0 度時，手提電腦電池的續航力會下降約 30～40%，甚至可能導致緊急情況下電量耗量。同時，低溫度不只會影響運作中的裝置，連待機狀態下都有機會無法保持正常的待機時間。

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解決方法

Lenovo 分享，手提電腦最佳的工作溫度是 20～30℃，而最佳的保存環境是 10～30℃，太高、太低溫度都會對電池的活性有所影響，盡量把手提電腦在置在溫度高於 10℃ 的環境。如果真的要在溫度低的環境使用，可以插住充電器再開機使用，直接透過取得電源。