勿買五類家電｜家電功能、款式日新月異，智能家電的出現更令電器的操作更方便。可是，GO Banking Rate 網站專家指出，有5類家電不建議購買，由電量消耗到維修費用都超出用家想像，增加家庭開支。



1）功能過多的洗衣機、乾衣機

現時的洗衣機、乾衣機，在原有的功能上，再加上很多複雜的步驟，如專為不同衣物物料設計的洗滌模式、水量、滾筒滾動頻率等。不過，專家指出 LED 螢幕的新式洗衣機、乾衣機，一但故障起來，檢查、維修的成本就更大，因為要整組零件更換。因此，比較推薦帶有機械旋鈕和按鈕的款式。

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2）洗脫烘多功能洗衣機

現時亦有洗衣、乾衣二合一的洗衣機，可是這些款式的乾衣效率往往比洗衣低，導致衣物烘乾的時間較長，變相比較耗電。因此，專家比較推薦獨立的洗衣機和乾衣機，有比較有效率和可靠，當然也對家居空間有較大的要求。

3）傳統熱水壺／熱水爐

家電維修公司 Emergency Plumbing Squad 的總監指出，傳統熱水爐就算在不使用水的時候，也會持續加熱，導致不必要的電量浪費。因此，建議改用即熱式熱水爐取代，只有在使用熱水時才會耗電。

4）中央冷氣系統

由於中央冷氣系統的功率過大，而且會頻繁地開、關，除了降低能源效益外，更令家電的損壞速度更快，建議根據住宅空間大小選擇合適的冷氣系統。

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5）移動式空調

現時有很多家庭會選擇移動式空調，看似非常方便，可以拿到不同空間使用，但其實能源效益比窗口式冷氣或分體式冷氣低，而且在較大的空間很難有效降溫，因此不太推薦購買。

資料來源：gobankingrates