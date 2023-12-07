雪櫃食物擺放原則｜雪櫃日常使用時，很多人都沒有太在意食物的擺放位置，英國哥倫比亞大學的專家（Jiaying Zhao）分享，原來一般人擺放食物入雪櫃時有不少錯誤習慣，這會影響到浪費食物、甚至雪櫃的耗電量。



雪櫃擺放食物兩大原則

一般雪櫃都有保鮮格設計，大部分人都會把蔬菜水果效在保鮮格中，而易壞的食材會放入底層靠後的位置，以較低的溫度減慢食材腐壞的速度。雖然這個做錯是正確，但專家指出這會令用家更容易忽略易壞食材。

以人類行為學的角度出發，應該把最容易壞的食材放在最顯眼的位置，如雪櫃門，而番茄醬、沙律醬等保鮮期長的食物，才要放在保鮮格中。這個擺放方法是，放棄保鮮格幫助蔬果延長保存時間，換取用家更容易發現需盡快處理的食材。

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先進先出法

另一個收納方法，是「先進先出」，就是把最早購買的食材，放在雪櫃的中央，而且在最前面的位置，剛買的食材則放在最後面。目的是先把快過期的食材先處理掉，當然，如快過期的生肉、蔬果、乳製品，也應放在同樣位置。飲品、調味品則可放在較後或不顯眼處。

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雪櫃放幾多少食材才是正確？

雪櫃最好別超過 8 分滿，因為太滿會令冷空氣難以流通，加大製冷所消耗的能源。反之，在不阻擋出風口的情況下，其實冷格放得越滿越好，因為冷凍後的食材就有如一塊塊的大冰塊，令冰格更能保持在較低溫的環境，達到慳電效果。