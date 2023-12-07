手機影相上下倒轉揸影得特別靚？｜最近IG很多女生提及，手機拍照時應該要將手機上下倒轉拿，讓手機的鏡頭在較低的位置去拍，傳說會拍得特別漂亮！而facebook專頁「牧絲塔手機攝影」的主理人牧絲塔，最近更以長文解釋，原來這個理論絕是有根有據，並詳細分析當中成因：



換個角度去拍攝｜日韓網紅早就在用

牧絲塔手機攝影 facebook專頁 的主理人牧絲塔，解釋，其實平時如果有看日本&韓國&大陸的網紅美照，對這個拍攝手法絕不會陌生，可以拍出更美好的身材。另外，手機攝影師在拍風景的時候，原來也會利用反手持機來作低視角構圖，以下有5大原因：

原因1：手機主鏡頭是小廣角，如果直接影，有機會令到主體的面部方大了，相反如果反手持機，鏡頭就會產生約7.7cm左右的高度差異，運用低抄角度，小廣角就反過來令到主角的雙腿拉長了，身材比例自然更好看。不過以記者經驗談，拍半身照或大頭照時，很多女孩子都極度討厭「低抄」，一來會拍到鼻孔，下巴不及「高抄」時來得瘦削，用這招時要懂得變通。



facebook專頁「牧絲塔手機攝影」圖片

原因2：當反手持機時，攝影師不用蹲下身就能做到低角度拍攝，操作也很方便，就算想以貼在地上的視點拍照，也不需要趴在地上，減輕腰部負擔。



原因3：牧絲塔親自測試過，發現現在的手機屏幕愈來愈大，手機反拿可大幅度增加手機握持的穩定度（但要小心廣角鏡會拍到手指），拍HDR／長曝光時也會減少因手震而產生的殘影。



facebook專頁「牧絲塔手機攝影」圖片

原因4：手機反會時，因為快門掣會反過來靠近手機頂部，手指頭更接近快門鈕、且重心靠下，會比較輕鬆的點到快門掣。



hk01圖片

原因5：玩街頭抓拍snap shot時，手機反拿會更低調隱蔽，不容易被察覺，能拍出更自然的snap。



hk01圖片

8個手機拍照秘技｜零失敗拍出專業靚相！

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（以下為記者另外提供的貼士，並非來自「牧絲塔手機攝影」專頁）

2｜三等分法構圖

構圖時以兩條豎線或兩條橫線，將畫面分割成一個「井」字。將主體集中4條線的4個交差點之上，就可以得出一張完美構圖的手機相片。當你養成構圖習慣後，慢慢就可以在這基本法則上靈活變化。

3｜選擇對焦點／控制曝光

有相機拍攝經驗的網民，可能會罵我多餘，拍照當然要對焦吧？！但其實不少人用手機影相，都沒有用觸控點擊被攝主體，馬上就按快門拍照。雖然，現在手機的自動對焦能力又勁又快，但以手指點擊主體，你就可以控制那一個部份sharp，而且可以按實對焦框旁的「豎線」上下拉動，控制曝光量，微調光暗，避免過曝和欠曝。

3｜ 營造有縱深度的畫面

縱深即是令相片有遠近的層次感，拍攝時藉助主角背景後的元素如街道、鐵路、小路、沙灘上的漣漪、河流、柵欄等，保證畫面中的物體從前景一直延伸到畫面遠處，即能吸引觀眾目光，讓照片更有層次和深度。

4｜背景不要太複雜

雖然iPhone的人像模式都很普及，甚至可以用後製來改變背景虛化程度，但建議拍人像時，背景真的不要太花太多顏色、喧賓奪主，如果你不太喜AI後製虛化，大可試試用黑白色調filter，說不定會有意外驚喜。

5｜用app後製加工

很多女生都嚴禁用原相機app拍照，一定要美圖秀秀、Snow等app去拍。如果你用了原相機，建議貼出來之前都可以用Snapseed、VSCO、美圖秀秀等影相App來點後期處理，磨磨皮、tune點色。但小心不要P得太過火，比如對比度太高令陰影太深，又或是filter太勁有污穢的感覺，反會被女生扣分。