洗衣機底部變黑發霉？日本專家透露原因｜有沒有覺得洗完的衣物不夠乾淨，甚至穿著後令皮膚敏感，有人會因此落更多洗衣粉／洗衣液，或使用清潔效果更強的洗衣用品，但這正正是令洗衣機污糟的原因。日本專講洗衣機的 YouTube 頻道@おそうじダイアリー，分享幫客戶清潔洗衣機的經歷，解釋為什麼洗衣機內部會積蓄黑色的污垢，以及正確的洗衣步驟。



「おそうじダイアリー」 分享為一部使用了 7～8 年的洗衣機清潔，打開洗衣機內看似沒有異樣，但是折開底盤後，就發現很多黑色的黴菌，這些黴菌會在洗衣的過程中，隨水流混入衣物內，令衣物變得更髒。

「おそうじダイアリー」解釋，會令洗衣機出現黴菌，除了沒有定期清潔外，最主要的原因是使用太多洗滌劑，以及洗衫時水量太少導致。因此，很多時拆開洗衣機，會發現在平常水位位置的地方，會看到特別多黴菌。

注意水量、洗滌劑份量

由於洗滌劑有一定的黏性，當使用過量或洗衫水量不足時，水流就沒法完全把洗滌劑沖走，因此在會機底殘留，形成黑色的黴菌。想解決過問題，就算在洗衣時使用適量的洗滌劑，如要使用濃度高的洗滌劑或嬰兒洗滌劑，就要用較高的水位洗滌衣物。同時，亦可在洗衫後，使用清水再沖洗一次洗衣機，有助防止污垢積聚。

資料來源：saita

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