隊長小翼最強王牌｜足球小將作者高橋陽一專訪｜日本足球漫畫教典《足球小將》（新官名為《隊長小翼》）即時足球競技手遊《隊長小翼：最強王牌》全球上架，遊戲商DeNA於昨(10)在香港舉行原作漫畫家高橋陽一老師粉絲見面會，HK01到場直擊，更參與了高橋陽一先生的傳媒訪問會。



志偉嚮往巴西，激發高橋創作的卻是阿根延

1978年，當時仍是中學生的高橋陽一（1960年出生、63歲），在電視看了阿根延世界盃轉播後就迷上了足球，之後在搜集足球情報時才驚覺，這項運動在日本近乎無人問津，於外國卻教全球人類為之瘋狂。於是他開始了一個想法，就是畫一本足球漫畫，為日本足球注入動力。當時年輕的他卻未預料到，這部作品將成為瘋摩全球的足球漫畫教典，有朝一日、日本足球國家隊將如志偉一樣，打入世界盃決賽周。

《足球小將》漫畫原作者高橋陽一接受訪問｜hk01圖片／鍾世傑 攝

日本隊球迷於2022年卡塔爾世界盃賽場上，架起《足球小將》巨型海報，應援Samurai Blue。

活動當日，想不到連「爆機達」達哥都有到場，記者留意到他也有參加問答小活動，雖然沒有贏到最後，但相信他是真fans。而幾位最後獲勝玩家除了獲得與老師近距離的接觸外，還能拿到老師親筆簽名的限量海報與手繪，香港很少見如此大規模的官方見面會，也很感謝高橋陽一老師如此友善，親和力爆燈。

足球小將之父高橋陽一與香港fans近距離見面，最後來張大合照。（鍾世傑 攝）

神預言日本戰勝西班牙｜高橋先生：「是神奇的巧合！」

話題去到世界盃決賽周，場內很自然有人發問，在上屆世盃期間《足球小將 Rising Sun》「神預言」了3件事，當中包括了日本隊以2：1擊敗奇蹟反勝西班牙，甚至那球反勝的1.88mm低線傳中，也疑似被老師「貼中」。難道高橋先生一早收到內幕貼士？他回味起這件趣事，笑言這真是完全的巧合，因為畫漫畫時根本不會知道日本對手是誰，更別提會估到比數，而家諗返都覺得好神奇。

世界盃日本對西班牙｜足球小將神預言3件事｜劇透零角度傳中反勝

©高橋陽一．少年JUMP．集英社｜漫畫截圖／電視節目截圖

最感動場面是南葛東邦同時勝利

那在小學／中學／世青篇漫畫中，那一場比賽最令高橋先生難忘？他解釋道：「我寫每一場比賽，都是抱著要最精彩、要令讀者最難忘的心態去畫，我也希望寫好日本對西班牙一戰，令讀書覺得精彩又震撼。」而回想去40幾年一個一個畫面，老師選了一個最難忘的場面：「中學篇中，南葛對東邦最後打成平手，志偉和小志強兩人一起高舉勝利錦旗，我自己係最回味呢一幕。」

©高橋陽一．少年JUMP．集英社｜PS4《キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS》截圖

高橋陽一：創作靈感不只足球

問到高橋先生創作《足小》40餘年，會從甚麼途徑取得靈感，老師他說：「我自己比較少冇靈感嘅空窗期，不過有時做到個人少少閉塞，會叫自己早點休息，多睡一點，又或是去跑個步、行公園、做少少運動，放鬆後自然就會想通。」「而我自己除了足球以外，仲會睇其他運動項目，也有從格鬥技比賽中得過靈感。」（其實高橋先生除了《足球小將》，也真的畫過拳擊漫畫《CHIBI》）

高橋先生除了《足球小將》，也真的畫過拳擊漫畫《CHIBI》(Amazon.jp圖片)

最愛必殺射門：反動蹴速迅砲

高橋先生認為漫畫是應該令人印象難忘、要夠娛樂性及震撼度，所以才會設計出天馬行空的必殺射門，在眾多奇想天開的招式當中，他點名最喜歡「反動蹴速迅砲」這招靠counter敵人必殺射門，借力打力的招式！（似乎真的跟格鬥技有關）足球小將｜4大絕招真人示範

©高橋陽一．少年JUMP．集英社｜高橋先生點名最喜歡「反動蹴速迅砲」

J-League更曾與《足球小將翼 DREAM SHOOT》遊戲合作，由日職聯球員嘗試將漫畫內的絕招重現，

志偉經典髮型設計背後有原因

老師認為另一成功原因，是因為設計了一班好有個性的角色：「我認為角色夠魅力，故事先會成功，到我設計好志偉，又為他安排一個性格完全相反的宿敵小志強。」老師真的很愛《足小》這部漫畫，更笑言已經跟角色很熟：「佢地有時仲會同我講嘢，會話我知佢想做啲乜，想我咁樣畫。」

《足球小將》漫畫原作者高橋陽一接受訪問｜hk01圖片／鍾世傑 攝

高橋先生透露，平時他設計角色，最重視的就是髮型，因為可以反映角色性格以及在球場上的特質，比如志偉那招牌「鴨尾」髮型，其實有原因：「為了在定格的漫畫中畫出球場上的速度感，我才將志偉的髮尾畫到向上撓起。」有現場觀眾問：「在眾多角色中那一個性格最似老師你本人？」高橋氏笑言雖然不是性格相像，但會選志偉，因為：「我將好多自己想做但又做唔嘅事情，都一一安排了由志偉去做，某程度上是用他圓了自己的夢想。」

高橋先生透露，他為了增加速度感，才會畫到志健的髮尾撓起。（隊長小翼最強王牌圖片）

網上體會40多年的足球感動｜必玩《隊長小翼最強王牌》

最後高橋陽一先生總結了《足球小將》在全球大熱40多年的原因：「因為足球本身就係咁熱血、咁多人喜愛既元素，當中既劇情都係講年輕人努力比賽、爭取勝利，呢類元素係長青、係唔會過時。」所以難怪，近日又有手遊公司取得版權，製作了一款新game《隊長小翼 最強王牌》，它提供了大家最愛的抽角色牌玩法，單人玩時有豐富的劇情，並可實時玩5 vs 5 多人對戰，4分鐘爽快線上比賽，成班《足小》fans一齊玩最開心！

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