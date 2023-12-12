淘寶近日有一款僅售3元人仔包郵，號稱支援120W快充／使用梓合金插頭的橙色粗身手機USB-C充電線，有YouTuber早就解體了這條「神線」，指出三大貨不對辦謊言，更警告用於快充恐過熱起火、後果自負。



網民暗指充電線得個樣：咁粗用嚟度頸幾ok！

有網民將這條3蚊120W充電線轉貼到facebook「淘寶開心share」群組，不單強調2.55包郵，更質素Apple原裝充電線定價貴、暗指蘋果謀取暴利，卻被其他網友一致劣評，網民回應原裝產品成本不只計材料，還要計設計開發、宣傳售後，更警告「平線會過熱著火，試過」「iPhone 不建議用外廠線，很容易搞壞尾插、充電ic，再倒楣一點連CPU都幹壞」更有網民笑言：「條線應該幾粗，我估用嚟吊頸應該都ok！」諷刺貪平使用這類雜牌充電線的人妄顧安全、極不明智。

facebook「淘寶開心share」群組截圖

非盲反淘寶貨｜YouTuber實試指片踢爆三大謊言

或者你仍會覺得「淘寶開心share」很多人為反中而反淘寶，不相信這類留言，但其實已經有專門買淘寶貨試伏的YouTuber「阿甘体验」拍片親證，指出這條號稱支援120W快充／使用梓合金插頭的橙色粗身手機USB-C充電線，其實暗藏三大謊言：

YouTuber「阿甘体验」影片截圖

1：報稱使用梓合金充電插頭，實為梓合金上金屬色。

YouTuber「阿甘体验」影片截圖

2：無法支援小米快充｜該產品自稱支持小米／華為／VIVO等各大手機品牌66W至120w快充，實質只能用在華為機才達到66W快充，用在小米只得27W。且專家以儀器測量3蚊充電線快充時的表面溫度極高，因為線材劣質，大抗壓產生熱能，如果在大熱天戶外使用會熨手。

YouTuber「阿甘体验」影片截圖

YouTuber「阿甘体验」影片截圖

3：粗線僅皮厚、線材惡劣超快生銹變壞｜「阿甘体验」未剪開粗線，內面超過7成空間是無用的粗膠厚皮，幾條幼線更沒有鍍錫面，很快就會氧化生銹，充電將愈來愈慢、最終壞掉。

追加第4大話：貴價版加設轉mode按鈕：只是裝飾品｜同廠另有一條售60元貴價版，充電頭真的改用金屬，上面更有一個按鈕可切換模式支援不同品牌快充，但拆件發現按鈕只是裝飾品、無任何作用。

YouTuber「阿甘体验」影片截圖

YouTuber「阿甘体验」影片截圖

總結：專家認為這條線如果只是3蚊雞，用作一般充電線還算抵玩；但不建議用在華為手機快充之上，因為高熱或會令線身燒焦變黑，甚至整壞手機。



來源「阿甘体验」youtube（連結）

外媒X光透視｜證明Apple線物有所值

原來有外國科技網媒以X光透視分析了原裝線跟山寨線之間的分別。Apple的頂級Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro 連接線叫價達$499（左1），迷你的插頭中其實以超高技術密密排滿大量零件，絕非平價充電線粗糙的製作水平（右1）可比。