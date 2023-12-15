去旅行當然會準備好旅行轉插，但很多人都誤會有轉插等於什麼電器都能在全球通用，結果去到才發現電器功能大減，甚至出現超負荷弄壞電器的情況。以下一次過整合香港人常去國家的電壓，以及如何分辨該電器能否在當地使用。



常去旅行的都會有一個萬用轉插旁身，去一些旅遊大熱的國家，該萬用轉插都有適用的插頭使用。可是要先了解一點，轉插是只讓你能從當地的插座中取電，並沒有變壓的功能，因此並不是所有的香港電器，透過轉插後都能使用。

各個國家／地區都有不同的標準電壓，主要分有 110V、220V 兩種，而香港交流電電壓即是220V, 50Hz。去不同國家旅遊前，都必須先了解當地的電壓，才決定是否帶一些電器去當地使用。

熱門國家標準電壓



110V（110～130V）：

台灣、美國、加拿大、日本



220V（220～240V）：

亞洲地區：南韓、泰國、中國、澳門、越南、印度、印尼、菲律賓、馬來西亞；



歐洲地區：英國、法國、義大利、德國、荷蘭、比利時、西班牙、瑞士；



澳洲 、紐西蘭



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電壓不同的問題

如使用電壓不同的家電在當地使用會有什麼後果呢？如 220V 的香港電器在日本（100V）使用，就有機會令電器的功能下降，甚至不能運作。因此，一些人去日本旅行帶直髮夾時，才會出現預熱很久也不夠熱的情況。

如 100V 的電器直接在香港（220V）使用的話，就帶機會令電器超負荷燒毀，嚴重更有可能出現短路起火。

旅行轉插不要以為等同於變壓器（蔡浩騰 攝）

國際電壓

現時有不少電器都支援國際電壓，或手動調節電壓，即能在全球多個地區的電壓標準下，也能正常運作。可以在電器的插頭，或機身位置中，找到「Rated Voltage」110／220V、100～240V 等字眼，即能自動調節電壓，可透過轉插即可直接使用，如手提電腦、手機、旅行風筒等。