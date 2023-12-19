iPhone用家同時帶實體八達通卡、網民嘲唔識用ApplePay「好弱智」

iPhone 八達通｜Apple 年前與香港八達通公司合作，將八達通功能引入 Apple Pay 中，讓 iPhone 與及 Apple Watch 的用戶不用拿出實體卡都可以進行付款或進行其他認證。



Apple 年前與香港八達通公司合作，將八達通功能引入 Apple Pay 中（蔡浩騰 攝）

連登仔嘲iPhone用戶帶實體卡「弱智」

然而 3 年過去，仍然有部份 iPhone 用家未有用到這個功能，甚至會在手機的保護套上帶上一張實體的八達通卡，此等行為惹來連登網民開帖嘲笑。

稍早之前，有網民在香港連登討論區發帖，質疑為何 iPhone 上的 Apple Pay 功能手機支付功能已愈趨成熟，仍有人習慣帶上一張實體的八達通卡，甚至用到 iPhone 的保護套夾層放置八達通卡，認為這種做法「好弱智」。

不少用家會用到 iPhone 的保護套夾層放置八達通卡（圖 Monocozzi）

Apple Pay 八達通卡藏 5 大限制？

帖文引起兩方人士的熱烈討論，網民紛紛發表見解。原帖作者認為，iPhone 上的 Apple Pay 已可直接用作乘車和消費，八達通實體卡功能已被取代，故不需再另外攜帶一張卡。

但有網民在此時就指出 Apple Pay 八達通卡其實有著不少隱藏的限制，令用戶更傾向保留傳統的實體卡，例如：

【1】特殊卡種 － 紀念卡、長者用的「樂悠卡」或個人八達通未能連結 Apple Pay

【2】應用彈性 － 住處門禁需要用八達通出入、不想將卡綁入手機內以提升使用彈性

門禁系統是不少用戶的考慮因素（網上圖片）

【3】特殊用途 － 有網民反映自己用到的院校影印機需要插入實體八達通方能打印

【4】未來換機需要 － 儘管 iPhone 的資料過機會連同八達通一起複製，但仍有網民擔心將八達通加入手機後未來要換機的話會增加麻煩

【5】手機故障 － 如果手機故障，Apple Pay 八達通將不能使用，此時實體卡明顯可以成為一個有效的後備

綜觀網上討論，網民對於同時使用 iPhone Apple Pay 支付和實體八達通卡持開放態度，反而不值開帖者動不動就罵人「弱智」的批鬥行為，認為這是個人選擇，根本不需要惡言批評別人。