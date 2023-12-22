iPhone唔好用？網民跳槽Samsung 狂讚三大功能優勝：返唔到轉頭
iPhone用家跳槽Samsung，用過Galaxy返唔到轉頭？真？｜近日有台灣PTT網民分享，用過 Samsung 後再也回不去 Apple，並指出「指紋解鎖」、「自訂手勢」和「螢幕多開」3大功能，都比 iPhone 優勝。可是，其他網民就意見不一，更認為 iPhone Face ID 比指紋解鎖方便得多。
台灣網民在 PTT 以「用過三星真的再也回不去蘋果」開 Post，分享自己由 iPhone 8、iPhone 11，轉用 Samsung S21 Ultra、S23 Ultra的感受。認為 S23 仍支援指紋解鎖，使用 Samsung Pay 或其他付費軟體極為方便快速。
另外，Samsung 近年加入自定義手勢操作，只要使用「One Hand Operation+」，就能在螢幕左／右側添加手勢觸控，方便用單手操作手機，包括回前一頁、截圖、回到首頁等。第三個令網民認為勝過 iPhone 的地方，是支援螢幕多開。就算在睇片時需要回覆訊息，也能從右側將視窗拉出，雙開螢幕直接回訊息，又不打斷影片播放。
網民更率先反駁 Android 不安全和不夠耐用的問題，只是早期的 Android 手機才有的缺點，更指出 Apple 現時只有 AirDrop 和其他周邊商品的優勢，對比 Samsung 以上的優點，iPhone 完全沒有吸引力。
PTT網民回應
雖然樓主在 Post 首句表示：「先說這邊不是要戰蘋果三星哪個好」，可是其他網民則認為樓主就是要強行比較哪一個比較好，更不認同指紋解鎖比 Face ID 好的說法。有網民指出，Face ID 只要拿起手機對到臉就解鎖，在戴手套時更能體會到 Face ID 比指紋解鎖方便得多。
亦有網民認為，Apple 和 Samsung 本來就是兩個不同系統，各有優點，也有人會說用完 Apple 回不去 Android，無必要只揀其中一方，最好是 iPhone、Samsung 同時使用。