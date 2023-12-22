iPhone用家跳槽Samsung，用過Galaxy返唔到轉頭？真？｜近日有台灣PTT網民分享，用過 Samsung 後再也回不去 Apple，並指出「指紋解鎖」、「自訂手勢」和「螢幕多開」3大功能，都比 iPhone 優勝。可是，其他網民就意見不一，更認為 iPhone Face ID 比指紋解鎖方便得多。



台灣網民在 PTT 以「用過三星真的再也回不去蘋果」開 Post，分享自己由 iPhone 8、iPhone 11，轉用 Samsung S21 Ultra、S23 Ultra的感受。認為 S23 仍支援指紋解鎖，使用 Samsung Pay 或其他付費軟體極為方便快速。

（圖片來源：Tom's Guide）

另外，Samsung 近年加入自定義手勢操作，只要使用「One Hand Operation+」，就能在螢幕左／右側添加手勢觸控，方便用單手操作手機，包括回前一頁、截圖、回到首頁等。第三個令網民認為勝過 iPhone 的地方，是支援螢幕多開。就算在睇片時需要回覆訊息，也能從右側將視窗拉出，雙開螢幕直接回訊息，又不打斷影片播放。

網民更率先反駁 Android 不安全和不夠耐用的問題，只是早期的 Android 手機才有的缺點，更指出 Apple 現時只有 AirDrop 和其他周邊商品的優勢，對比 Samsung 以上的優點，iPhone 完全沒有吸引力。

PTT網民回應



雖然樓主在 Post 首句表示：「先說這邊不是要戰蘋果三星哪個好」，可是其他網民則認為樓主就是要強行比較哪一個比較好，更不認同指紋解鎖比 Face ID 好的說法。有網民指出，Face ID 只要拿起手機對到臉就解鎖，在戴手套時更能體會到 Face ID 比指紋解鎖方便得多。

亦有網民認為，Apple 和 Samsung 本來就是兩個不同系統，各有優點，也有人會說用完 Apple 回不去 Android，無必要只揀其中一方，最好是 iPhone、Samsung 同時使用。