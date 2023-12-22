小米手機沒鬧鐘卻每朝8時響起、網民精神衰弱求救　真兇竟是一App

手機離奇響起｜智能手機的功能很多，不少用戶都會將之當成鬧鐘、每天叫自己起床。但如果你沒有調校響鬧功能，手機卻仍然會每天定時定侯響起，也實在十分令人困擾。日前就有一名網民因為手機每日離奇響起而在網上向他人求助。



手機每朝準時響、網民搞到神經衰弱

手機每日離奇響起，網民飽受困擾（AI 製圖）

日前一位網民在香港連登討論區開帖，指他使用的小米 Xiaomi 13 手機，雖然沒有設定鬧鐘，卻會在每天早上 8 時～9 時之間響起一段長約 6 秒的鈴聲。每當手機響起，開帖者都會即時拿起手機查看是否有任何通知，但長久以來都一無所獲，即使設定完全靜音都一樣照響。

樓主表示已經肯定不是鬧鐘（圖 Lihkg）

由於手機保持著每天響起，樓主感到十分困擾，為了防止手機響起，他後來更採用十分消極的方法 － 每朝早起床時將手機關上，待平常手機離奇響鬧的時間過去後才再打開手機，但他仍然經常因不知手機何時作響而提心吊膽，明顯已經出現了神經衰弱的症狀，遂上網尋求解決方法。

真兇竟然是這一個App？

在樓主開帖求救之後，其他連登網民都反應熱烈，一部份人又將問題歸咎到國產手機身上，認為是小米手機內置了「後門」，會不定時推送廣告，令手機無故響起；另外又有人建議其他作用甚微的方法，例如將手機時間校快12個小時、花數千元換手機等等。

有網民分明曾經飽受同樣困擾，一下就指出問題：「係咪裝咗隻農曆app？」

但在討論當中，就有網民分明曾經飽受同樣困擾，一下就指出問題：「係咪裝咗隻農曆app？」原來在云云Android Apps 當中，開帖者就安裝了一個名為《開運農民曆》的App，該App 安裝之後，內置了每天進行提醒的功能，而其預設時間，正正就是早上 8 時。

在得悉可能是此農曆 App 出事之後，樓主即時刪除了《開運農民曆》，結果手機在翌日就沒有再響起了 － 顯然各位在安裝不同的Apps時，應該認清Apps會提供的功能，不然像樓主一樣自己嚇自己，就認真貽笑大方了。