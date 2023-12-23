香港寒冷天氣不斷，注意暖風機、暖爐的使用安全｜近日香港天氣溫度跌至「個位數」，晚上沒有暖風機或暖爐，都很怕會被凍醒。可是長時間使用電暖器，應該都有不少人會覺得皮膚乾燥搔癢，甚至在不正確的距離使用更有機會導致低溫燙傷，到底應如何正確使用電暖器，以及解決乾燥問題呢？



4類人小心使用電暖器

為了快點暖和，部分人會把暖爐放到很接近身體，特別是現時推出了一些細小的電暖器，可以放在桌上或床邊。由於暖風機的溫度約在40～50°C，就算長時期吹住也不太會感覺到過熱，可是當皮膚接觸 45°C以上長達 30 分鐘的話，就有機會出現低溫燙傷。

因此，使用暖風機或暖爐時，應保持至少 1 米距離。同時，如嬰兒、老人家、無法自行移人士或末梢神經循環不良的糖尿病患者，也不應該把暖風機或暖爐放在太近的位置，以免身體沒法對溫度產生反應，導致低溫燙傷。

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除了低溫燙傷外，當身體長時間接觸熱源時，會令血管擴張﹑紅血球有機會從血管跑到周邊組織，出現發炎情形，皮膚上就會有蜘蛛網狀的紅斑。當出現這情況時，有機會提升出現皮膚病變的機率，因此要與保暖產品保持一定距離，以及避免過長時間使用。

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開暖氣避免皮膚乾燥方法

只要用過電暖器都知道，加熱空氣會令濕氣下降，一直開著就會使空間、皮膚變得乾燥。除了令皮膚痕癢，如鼻黏膜較薄弱的人，乾燥空氣更有機會令其裂開導致流鼻血。因此使用電暖器需要留意保濕，可以放一盆水在電暖器旁（小心不要把水倒在機上），以及可塗多一點潤膚膏防止皮膚龜裂。