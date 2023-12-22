寒冷保溫｜天氣持續寒冷，今日更低至8°C，晚上甚至會凍醒幾次。就算家中有暖爐、暖氣機，但電費太貴又不捨得長時間打開。以慳電、環保著名的前天文台台長林超英，最近就在 Facebook 中，分享如何保暖最慳錢，原來只要靠兩款家電，電費更每晚只要 $0.14。



電床墊（電熱氈）

林超英指出，暖風機、充油式暖爐，還是冷暖氣機的耗電量都非常高，因此他推薦使用電床墊（電熱氈），放在墊褥和床單之間。在睡前數分鐘開啟，暖床後才進入就能避開鑽入被窩時的冰冷感覺。當身體覺得暖和後，就能關上電床墊（電熱氈）入眠。

👇👇消委會電暖氈／電熱氈13款評測結果👇👇

+ 35

+ 8

電熱水煲＋暖水袋

以為電床墊（電熱氈）已經夠平？林超英再分享了一個更經濟的方法，不用花費買電床墊（電熱氈），只要用電熱水煲加熱熱水後，注入暖水袋再放到被窩裏，也能暖和身體。林超英計算，電熱水煲加熱一公升水約0.12kWh，以 $1.2 一度電計算，這方法的電費開支約 $0.14。

至於電床墊（電熱氈），以 60W 功率，每日使用兩時間計算，每晚用同樣是 0.12kWh，即一晚使用的電費也是約 $0.14。

開暖氣有幾貴？

林超英指出，暖風機和充油式暖爐的功率約在 2000W～3000W 之間，如一晚使用 8 小時就用電約 20kWh，電費要約 $20，是電床墊（電熱氈）的 160 倍。冷暖氣機的耗電量即比較低，一匹冷暖氣機 735W，以 1000W 使用 8 小時計算，用電約 8kWh，但使用一晚仍要約 $9.6，依然比電床墊（電熱氈）高超過 60 倍。

資料來源：Facebook@林超英 Lam Chiu Ying